Sky | Trippier – Napoli | “C’era l’accordo di massima | ma al momento è saltato | i dettagli”

forzazzurri

(Di sabato 1 giugno 2019) La redazione di Sky Sport ha registrato una brusca frenata sulla trattativa per. Ilcontinua a cercare rinforzi sulle fasce difensive. Nonostante l’operazione fosse stata messa in piedi sulla base di 26 milioni bonus compresi e un ingaggio di 2,6 al giocatore, De Laurentiis ha deciso di stoppare la trattativa, permettendo così alla Juventus di inserirsi. Leggi anche : Palmeri sui nuovi allenatori scelti dalle squadre italiane: “Dichiarazione di guerra da parte dell’Inter, sul Milan…” Kiss Kiss– Martino: “Ancelotti ha deciso il regalo per il suo compleanno, bisogna accontentarlo” Quando Sarri lamentava i rigori non assegnati : “Forse bisogna avere altre maglie” Dove vedere Tottenham – Liverpool streaming e tv, finale di Champions League – VIDEO Cessione Mario Rui e Hysaj, l’agente: “Ilsa quello che vuole Elsed. Dispiace per Rui, soprattutto per un ...

SkySport : ? #Cancelo in uscita ?? Già individuato il sostituto #SkyCalciomercato #SkySerieA #SkySport #Calcio #Football… - 100x100Napoli : Sky, c’era l’accordo per Trippier ma ADL ha bloccato tutto - rosapetrazzuolo : SKY - Trippier-Napoli, c'era l'accordo ma ADL ha bloccato tutto: i dettagli -