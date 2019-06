Sim Salah Bim | si compie la magia del Liverpool | l’egiziano e Origi regalano la sesta

sportfair

(Di sabato 1 giugno 2019) Gli acuti dell’egiziano e del belga permettono aldi battere il Tottenham e alzare al cielo laChampions League della propria storia A Kiev lo aveva promesso: “ci riproveremo l’anno prossimo”. Jurgen Klopp è stato di parola, ilè campione d’Europa per lavolta nella propria storia, vince una splendida Champions League battendo in finale il Tottenham. Alfredo Falcone/LaPresse Un gol per tempo bastano ai Reds per alzare al cielo di Madrid il trofeo, voluto e cercato con quella grinta che l’allenatore tedesco ha sempre trasmesso ai propri giocatori. Il rigore didopo due minuti per mettere in discesa il match, il sigillo dinel finale per far calare il sipario sull’incontro: in mezzo le parate di un mostruoso Alisson che dimostra di valere gli 80 milioni spesi per strapparlo alla Roma. Prestazione ...