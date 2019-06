Si presenta il nuovo Amazfit Bip Lite | prezzo incredibile e batteria eterna

Morgan presenta il nuovo brano 'Per per sempre' per rispondere a tutte le provocazioni : Morgan ancora al centro di una bufera mediatica. Questa volta, a riempire le pagine dei rotocalchi di tutta Italia è lo sfratto (già annunciato qualche mese fa) dalla sua casa di Monza, che è stata acquistata tramite regolare asta da una acquirente anonima. Il procedimento per arrivare al sequestro giudiziario della sua dimora è partito dalla sua ex compagna, Asia Argento, da cui ha avuto una figlia, Anna Lou. La Argento ha lamentato più volte ...

Sarri-Juventus - nuovo colpo di scena. Intanto Conte si presenta così in nerazzurro! -VIDEO- : SARRI JUVENTUS- nuovo colpo di scena sulla trattativa che potrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus nel corso della prossima stagione. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, e come evidenziato da alcune fonti italiane, la società bianconera sarebbe pronta ad irrompere sull’attuale tecnico del Chelsea in maniera chiara e decisa. Considerando ancora i […] More

Moby ha cancellato tutte le presentazioni del suo nuovo libro - dopo che Natalie Portman aveva contestato un passaggio che la riguardava : Il musicista statunitense Moby ha cancellato tutte le presentazioni del suo nuovo libro Then It Fell Apart dopo che Natalie Portman aveva contestato un passaggio che la riguardava. Then It Fell Apart è la seconda autobiografia pubblicata da Moby e tra le

Apple presenta a sorpresa il nuovo iPod Touch 2019 : Quasi vent’anni sono trascorsi da quando Apple ha lanciato sul mercato il primo modello di iPod, considerato al tempo uno dei prodotti più innovativi del colosso di Cupertino, in un’epoca in cui gli smartphone non erano così diffusi come oggi e le piattaforme di musica in streaming non esistevano. Da allora questa linea di prodotti si è evoluta fino al 2015, anno in cui è stato lanciato sul mercato l’ultimo modello. Da ...

Frozenbyte presenta Starbase - il suo nuovo MMO sci-fi : Frozenbyte (gli sviluppatori di Trine) ha recentemente annunciato Starbase, ovvero un nuovo MM0 fantascientifico che però vanterà alcune meccaniche provenienti da più generi. Questo rende il progetto davvero interessante.Come riporta Rock Paper Shotgun, stiamo parlando di un gioco online che permetterà ai giocatori di costruire edifici e creare navette, stazioni spaziali, oltre ad esplorare, raccogliere risorse, commerciare con altri giocatori ...

Warhammer : Chaosbane è disponibile e si presenta con un nuovo story trailer : Warhammer: Chaosbane si presenta con un nuovo interessante story trailer grazie al quale possiamo avere un assaggio dell'oscura storia che si cela dietro questo gioco che unisce l'universo di Warhammer a un gameplay "alla Diablo".Riportiamo di seguito il filmato assieme al comunicato ufficiale Bigben per tutti i dettagli:Leggi altro...

Warhammer : Chaosbane si presenta con un nuovo story trailer : Warhammer: Chaosbane si presenta con un nuovo interessante story trailer grazie al quale possiamo avere un'assaggio dell'oscura storia che si cela dietro questo nuovo capitolo del franchise.Riportiamo di seguito il filmato assieme al comunicato ufficiale Bigben per tutti i dettagli:Leggi altro...

Speciale su Vasco Rossi su Rai2 con immagini dal backstage del nuovo tour - Tg2 Dossier presenta “Vasco - la mia storia incredibile” : Mentre si avvicina la data zero del VascoNonStop Live 2019, uno Speciale su Vasco Rossi su Rai2 dal titolo "Vasco, la mia storia incredibile" racconta la favola rock del Blasco durata oltre quarant'anni. Alla vigilia del nuovo tour, il rocker di Zocca racconta la sua incredibile storia dagli esordi ai giorni nostri a Tg2 Dossier, in una puntata a lui dedicata in onda sabato 25 maggio in seconda serata. Dall'infanzia, vissuta in parte in ...

Wolfenstein : Youngblood ci presenta le gemelle Blazkowicz in un nuovo trailer : Wolfenstein: Youngblood ci accompagna in un lungo viaggio assieme a due nuovi protagonisti nella prima avventura co-op della serie, riporta Dualshockers.Ebbene, se per caso è venuta voglia di fare strage di nazisti anche a voi, sarete felici di sapere che un nuovo trialer gameplay è ora disponibile, e che è riportato in fondo alla notizia.A giudicare dalle immagini, il focus principale del titolo si potrebbe riassumente nello scatenare una ...

Wolfenstein : Youngblood ci presenta i gemelli Blazkowicz in un nuovo trailer : Wolfenstein: Youngblood ci accompagna in un lungo viaggio assieme a due nuovi protagonisti nella prima avventura co-op della serie, riporta Dualshockers.Ebbene, se per caso è venuta voglia di fare strage di nazisti anche a voi, sarete felici di sapere che un nuovo trialer gameplay è ora disponibile, e che è riportato in fondo alla notizia.A giudicare dalle immagini, il focus principale del titolo si potrebbe riassumente nello scatenare una ...

Cannes - ovazione per Sylvester Stallone : presenta nuovo Rambo V : Grande protagonista, ieri, al Festival di Cannes e' stato Sylvester Stallone, 73 anni, che per l'ennesima volta - la quinta - si cala nei panni del veterano del Vietnam nella pellicola "Rambo: Last Blood", in sala il prossimo settembre. Il divo - camicia a scacchi, jeans e stivali di pelle - accompagnato da una delle interpreti del film, la spagnola Paz Vega, in un affollatissimo incontro con il pubblico, con tanto di standing ovation nella sala ...

LVMH e Rihanna lanciano il nuovo brand 'Fenty' : presentazione a Parigi : Cantante e imprenditrice, Rihanna (Robyn Rihanna Fenty), sconvolge tutti i suoi fan annunciando su Instagram il suo nuovo fashion brand con LVMH. LVMH è ormai un punto di riferimento nel mondo della moda e del lusso, comprende al suo interno marchi come Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Dior e Fenty Beauty by Rihanna....Continua a leggere

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : Mick Foley presenta il nuovo titolo della federazione! : Gli anti WWE continuano a criticare Stamford ma in queste ultime settimane gli show sono di altissimo livello sia nel lottato sia nelle storyline. E soprattutto non stano mancando i colpi di scena. Ad Albany NY va in scena la puntata di RAW post Money in the bank (qui il Report completo) e sul ring si palesano subito pezzi da 90. Prima il nuovo (a sorpresa) mr. Money in the Bank Brock Lesnar accompagnato dal fido Paul Heyman. Quindi i due ...

La prima ministra britannica Theresa May ha presentato il suo nuovo piano per Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha annunciato oggi pomeriggio i tratti essenziali del suo nuovo piano per Brexit, che dovrà essere sottoposto al Parlamento entro il prossimo 20 dicembre, la data entro la quale il Regno Unito sarà ufficialmente