Sea Watch | nave dissequestrata Legali ong | “Basta con diffamazioni da parte di Salvini”

Sea Watch 3 - disposto il dissequestro della nave. Legali ong : “Basta con diffamazioni da parte di Salvini” : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pm Cecilia Baravelli hanno disposto il dissequestro della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che lo scorso 18 maggio, nonostante la diffida a entrare nelle acque territoriali italiane inviata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva attraccato a Lampedusa con a bordo 47 migranti soccorsi in acque libiche, dopo averne già fatti sbarcare 18, ed era poi stata sequestrata ...

La video-denuncia di Sea Watch : “Una persona è annegata. Abbiamo chiesto aiuto ma non ha risposto nessuno” : “Abbiamo dato l’allarme più volte. Abbiamo chiesto aiuto, ma non ha risposto nessuno. Alla fine la persona è annegata. Ma non è possibile sapere in quanti siano morti, realmente, nel Mediterraneo”. La denuncia, accompagnata da un video, arriva dalla ong Sea Watch, il cui aereo riprende le fasi drammatiche in cui un gommone, partito dalla Libia e con 80 migranti a bordo, inizia a imbarcare acqua coi tubolari rotti. Un uomo, a un ...

Sea Watch filma migrante che annega e dà l'allarme : a poche miglia nave della Marina italiana non interviene : Il 23 maggio aereo della ong chiede soccorsi: buco di 52 minuti, poi la risposta della Bettica: "Abbiamo inviato elicottero e constatato l'intervento della motovedetta libica"