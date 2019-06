Scuola | PAS docenti 36 mesi e reclutamento ultime notizie | fissato incontro chiave

Scuola - PAS docenti con 36 mesi ultime notizie : pronto l’emendamento : E’ pronto l’emendamento al Decreto Legislativo N. 59/2017 della riforma Buona Scuola di Renzi che introdurrà delle sostanziali modifiche per i docenti che possiedono almeno 36 mesi nella Scuola pubblica italiana. Il numero dell’atto è 1807. In primo piano, gli ormai noti Percorsi Abilitanti Selettivi, meglio noti con il termine di PAS, oltre al concorso agevolato. L’emendamento in questione non è stato ancora sottoposto ...

Scuola/ Didattica e autonomia - la rivoluzione passa dai licei quadriennali : Per innovare la qualità dell'istruzione le scuole hanno bisogno di autonomia Didattica. I percorsi quadriennali indicano la strada

Scuola : Gelarda (Lega) - 'libertà espressione non è lasciapassare per indottrinamento' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "La libertà d’espressione non è un lasciapassare per l'indottrinamento, a maggior ragione fra i banchi di Scuola. Sono cattivi insegnamenti. E' giusto vigilare ed intervenire". Così Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo e candidato alle Eu

