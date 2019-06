Scuola | docente aggredito da uno studente | si era ‘permesso’ di chiamare la Polizia

Scuola - torna in classe docente di Palermo sospesa : Dopo aver scontato il periodo di sospensione, oggi è tornata in classe, all'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo, la docente Rosa Maria Dell'Aria

Scuola : Salvini - 'la prof sospesa mi ricorda una mia docente al liceo - bella impressione' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "La professoressa sospesa mi ha fatto una bella impressione. Mi ha ricordato una mia docente al liceo". Lo ha detto Matteo Salvini incontrando i giornalisti a Palermo dopo avere visto la docente sospesa dal Provveditore Marco Anello.

Choc in una Scuola media : docente 47enne si toglie la vita impiccandosi in palestra : Una tragedia quella avvenuta in una scuola media di Brescia. Un docente di musica, 47enne, si è suicidato impiccandosi nella palestra dell’istituto scolastico: come riportato dal quotidiano ‘Il Giornale di Vicenza’, sarebbero stati alcuni studenti a ritrovare il corpo del povero insegnanti. docente suicida a Brescia: alunni sotto Choc Gli studenti sono sotto Choc per la tragedia: ancora non sono noti i motivi del gesto compiuto ...

Scuola - Salvini si è espresso sul caso della docente sospesa a Palermo : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stato ospite di Skuola.net: tra i vari argomenti trattati durante l’intervista, il vicepremier ha toccato anche la questione riguardante la docente sospesa a Palermo per un video che lo riguardava direttamente. Un caso che ha scatenato la reazione anche del mondo politico e che ha dato vita ad un’ondata di polemiche. Ecco il giudizio di Matteo Salvini sulla questione. Salvini ...

Scuola : docente Palermo - 'cappio a insegnanti deve farci paura' (2) : (AdnKronos) - Una vicenda di cui la docente ha parlato con i suoi studenti, "soprattutto con quelli di terza media che quest'anno hanno studiato il fascismo e le leggi razziali. Abbiamo analizzato il diritto allo studio, il diritto alla libertà d'insegnamento, l'articolo 21 della Costituzione e il f

Scuola : docente Palermo - 'cappio a insegnanti deve farci paura' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Siamo insegnanti se cominciamo ad avere il cappio questo comincia a farci paura ed è anche difficile da spiegare ai ragazzi. Se cominciamo a limitare anche l'insegnamento, non c'è più speranza per questo Paese". Così Antonella Severino, docente della Scuola Falcone di

Scuola - docente sospesa a Palermo ultime notizie : ‘Perché hanno così tanta paura?’ : Non accennano a placarsi le polemiche in merito al caso della docente sospesa a Palermo per il video su Matteo Salvini. A questo proposito anche l’onorevole del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, ha voluto commentare la vicenda attraverso un post pubblicato su Facebook. ‘Quando insegnavo storia e filosofia ai miei studenti nei trienni delle scuole secondarie superiori – ha esordito la pentastellata – una sola cosa ...

Scuola - docente sospesa a Palermo ultime notizie : partono i sospetti sul Miur : Si continua a discutere del caso relativo alla docente di Palermo sospesa per il video riguardante il leader della Lega, Matteo Salvini. Un caso che sta avendo ampia eco anche nel mondo della politica, non soltanto perché è coinvolto il vicepremier leghista. Si sta parlando anche della reazione del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, il quale si è riservato di valutare la vicenda solo dopo aver ricevuto ‘le carte’. Il ...

Scuola - docente sospesa a Palermo : ecco le parole di Luigi Di Maio - con una frecciata : Continua a far discutere il caso della docente di Palermo sospesa per il video riguardante il vicepremier Matteo Salvini. Anche il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha voluto esprimere il proprio parere sulla vicenda, dopo aver provveduto a chiamare personalmente l’insegnante per esprimere tutta la propria solidarietà. Di Maio alla docente sospesa: ‘Farò di tutto perché lei venga reintegrata il prima possibile’ “Spero che la ...

Scuola : oltre 53mila firme a petizione Pd per reintegro docente Palermo : Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Sono oltre 53mila le firme raccolte dalla petizione per il reintegro della docente di Palermo lanciata su Change.org dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Scuola : Di Maio chiama docente Palermo - 'farò di tutto per reintegro' : Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha telefonato alla professoressa di Palermo sospesa nei giorni scorsi, manifestando la sua contrarietà al provvedimento, ribadendo invece, a quanto si apprende, che il Miur dovrebbe occuparsi soprattutto delle condizioni del

Scuola - parla la docente sospesa a Palermo : ecco le sue parole per il ministro Salvini : Rosa Maria Dell’Aria detta “Rosellina”, 63 anni, è la docente sospesa a Palermo, divenuta protagonista, suo malgrado, di una vicenda che ha fatto discutere anche e soprattutto sul piano politico. La docente ha rilasciato un’intervista a ‘Repubblica’ in merito all’episodio che l’ha etichettata come ‘antiSalviniana’. La docente si è mostrata sorpresa sul fatto che il leader della Lega, Matteo ...

Scuola - scoppia il caso della docente sospesa a Palermo : Sta facendo particolarmente discutere il caso della docente sospesa a Palermo per non aver vigilato sui propri alunni in merito ad una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il provvedimento nei confronti dell’insegnante prevede una sospensione di 15 giorni e il dimezzamento dello stipendio. La sospensione è scattata in seguito ...

Palermo - a Scuola un video accosta Salvini al Duce : sospesa una docente : All'istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III gli studenti associano nelle immagini le leggi razziali al decreto sicurezza. Polemica sui social, scatta la sanzione