Scambio Dybala Icardi | Marotta tenta Paratici | cifre e dettagli

Icardi-Dybala - si infiamma l’asse tra Inter e Juventus : pro e contro dello Scambio dell’anno : Le due società hanno ricominciato a parlarsi per provare a capire la fattibilità dell’affare, ecco i pro e i contro di uno scambio che avrebbe del clamoroso Uno scambio particolare, sotto certi punti di vista alquanto complicato. Mauro Icardi e Paulo Dybala sono al centro di una trattativa di mercato che coinvolge Inter e Juventus, tornate a parlare di questa operazione da qualche giorno. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri avevano ...

Calciomercato Inter - dall’interesse per Dzeko al possibile Scambio Icardi-Dybala : la situazione : Ufficializzato l’ingaggio di Conte, i dirigenti nerazzurri hanno iniziato ad occuparsi di mercato fiondandosi sui propri obiettivi Sistemata la questione allenatore, con l’arrivo di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, l’Inter adesso può occuparsi finalmente di mercato. I profili seguiti da Marotta e Ausilio sono certamente di primo piano, con Edin Dzeko che svetta in cima alla lista nerazzurra. LaPresse/AS ...

Juventus - Dybala potrebbe essere una pedina di Scambio sul mercato : Mercoledì 15 maggio, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe stato il giorno dedicato all'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, dove si sarebbe dovuto definire il futuro della panchina bianconera. Il confronto è stato rimandato, quindi i tifosi bianconeri dovranno attendere ancora un po' prima di sapere chi guiderà la Juventus la prossima stagione. Indipendentemente dalla permanenza ...

Corriere di Torino - possibile Scambio con Manchester United o Inter per Dybala : L'attesa principale per il tifoso juventino è sicuramente l'incontro previsto fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe definire il futuro della panchina bianconera. Tale decisione sarà molto importante anche dal punto di vista del mercato, in quanto in caso di permanenza del tecnico toscano, alcuni giocatori potrebbero decidere di lasciare Torino. Joao Cancelo potrebbe ...

Scambio Icardi-Dybala : non esistono i margini per raggiungere l’accordo : Scambio Icardi-Dybala – Inter e Juventus sono concentrate sul finale di stagione ma l’intenzione è anche quella di programmare il futuro, in particolar modo l’obiettivo è diventare protagonisti della prossima sessione di calciomercato. I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo difensore e valutano 4 nomi mentre i nerazzurri hanno intenzione di piazzare un colpo importante in attacco. Ormai da mesi si parla di un ...

La rassegna stampa di giovedì 25 aprile : “Icardi-Dybala - lo Scambio rischioso” : 1/5 Gazzetta dello Sport ...

Calciomercato Juventus - 'Il Corriere dello Sport' ipotizza lo Scambio Dybala-Skrinar : C'è un clima di entusiasmo in casa Juventus dopo la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo, arrivata dopo il due a uno rifilato alla Fiorentina all'Allianz Stadium. Parte dei tifosi bianconeri, però, non è assolutamente soddisfatta della stagione della Juventus, dopo l'eliminazione dalla Champions League subita per mano dell'Ajax. I ragazzi allenati da Ten Hag hanno dato una vera e propria lezione di calcio alla Juventus nel secondo tempo, ...

Scambio Dybala-Icardi - c’è un solo ostacolo : il piano di Paratici : Scambio DYBALA ICARDI- Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus starebbe valutando attentamente il piano per la prossima sessione di mercato. Come detto e ripetuto, la sensazione è che Dybala possa dire addio ai bianconeri. Un addio che potrebbe prendere forma in caso di potenziale Scambio alla pari con Mauro Icardi. La Juventus potrebbe rifletterci […] More