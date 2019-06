ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2019) Continua il palleggio mediatico trae Guardiola per la panchina della Juve. In serata arrivano notizie di un imminente incontro tra Maurizioe Fabio. Il tecnico toscano partito da Londra avrebbe fatto tappa anel suo viaggio verso Firenze peril dirigente bianconero. Repubblica lancia un video in cuientra nel hotel Palazzo Parigi, dove dovrebbe arrivare ancheproveniente da Capri.nell’hotel di, c’è lanel suo futuro https://t.co/HMS4zbBLNo — Repubblica Tv (@RepubblicaTv) 1 giugno 2019 Anche SportItalia lancia la notizia dell’incontro imminente ⚠️ ULTIM’ORA Possibile incontro in serata a Palazzo Parigi tra Maurizio #e Fabio #, di ritorno da Capri Seguono aggiornamenti nel corso di #AspettandoCalciomercato alle 23#Sportitalia ...

Empateia19 : RT @JPeppp: Sarri a Milano nell'hotel di Paratici. - napolista : #Sarri a #Milano per incontrare #Paratici. #Juventus sempre più vicina #Repubblica lancia un video in cui si vede l… - restivogabriele : RT @RepubblicaTv: Sarri a Milano nell'hotel di Paratici, c'è la Juventus nel suo futuro -