Salvini torna a cavalcare la flat tax | “Ora è la prima cosa da discutere” 

Lerner torna in Rai - Formigli lo difende : ‘L'attacco di Salvini è indecente' : Quello che ai vertici prevede la presenza di Matteo Salvini, Gad Lerner e Corrado Formigli è un triangolo che si regge sullo scarso feeling che sembra esserci tra i due giornalisti ed il Ministro dell'Interno. Solo poche settimane fa il conduttore di Piazza Pulita aveva manifestato con particolare rammarico il fatto che il vice premier, negli ultimi due anni, avesse frequentato praticamente tutti i salotti televisivi, con l'esclusione della sua ...

Beppe Grillo torna in campo : insulta Matteo Salvini - assolve Luigi Di Maio : torna in campo Beppe Grillo. Nel momento di maggiore difficoltà per il M5s, massacrato alle europee e con Luigi Di Maio pronto a sottoporre il suo futuro da capo politico al voto della piattaforma Rousseau (una sostanziale messinscena, scontato l'esito), ecco che torna a farsi sentire il capo-comico

Matteo Salvini blinda Luigi Di Maio : "Se vince il M5s del no - si torna al voto. Altri governi non ne faccio" : Sì a Luigi Di Maio, no al Movimento 5 Stelle trazione Alessandro Di Battista. Matteo Salvini interviene sulla crisi dell'alleato di governo blindando l'alleanza, ma con una postilla deflagrante. Traduzione dal politichese: se i 5 Stelle molleranno il loro capo politico, allora sarà la fine di Giusep

Matteo Salvini - la vittoria in tutti i 232 colleghi uninominali : perché il leghista deve tornare al voto : Matteo Salvini si ritrova ora davanti al più grande dei dilemmi, soprattutto dopo una vittoria così schiacciante come quella incassata alle elezioni Europee. Il leader della Lega deve decidere se portare nel governo tutto il peso del consenso che ormai ha ribaltato, rispetto agli alleati grillini. O

Il Pd torna primo partito a Roma - ma è Salvini il politico più votato : Se si tornasse a votare oggi per il Campidoglio centrosinistra e centrodestra si contenderebbero la partita, con le due coalizioni trainate da Pd e Lega distanziate di appena due punti, mentre il M5s - al governo della città da tre anni con Virginia Raggi - resterebbe fuori anche dal ballottaggio. Ipotesi di scuola, per ora, ma il risultato cittadino del voto per le elezioni europee vede l'attuale maggioranza in Campidoglio perdere consensi, ...

"Aiutare di più il Sud? Ossignur!". Il post di Salvini del 2012 torna a circolare sui social : Il post risale al 2012, quando la Lega era ancora Lega Nord e lui da pochi mesi ne era stato eletto nuovo segretario. ”‘Bisogna aiutare di più il Sud’”...Ossignur!”, scriveva ai tempi Matteo Salvini sul suo profilo Facebook, canzonando il commento di qualcuno. È passata un’era politica da quel post e ora che il Carroccio guarda all’intera nazione per raccogliere i suoi voti, gli utenti ...

Le europee ci dicono che l’Italia di Salvini si salva solo tornando a votare : Alla fine, in fondo, la sintesi è tutta lì: ma quand’è che lo rifacciamo? A prescindere dall’esito finale delle elezioni europee, a prescindere dalla performance di Matteo Salvini, a prescindere dallo stato di salute del Movimento 5 stelle, a prescindere dalla capacità di soddisfare le attese da par

Ossigeno al Nazareno : il Pd è tornato in campo. Superato il M5S - Salvini ora è l’unico avversario : “Rimbalzo” e “sorpasso” sono le due parole che circolano maggiormente nel quartier generale del Pd, nelle prime ore della lunga nottata post elettorale. La prima dà il segno del nuovo segretario a questo risultato: la percentuale esatta si capirà solo a notte fonda e sarà valutata più nel dettaglio domani, ma è un dato di fatto che il Partito democratico con Nicola Zingaretti torna a ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Lega partito nuovo? Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta” : “Per accreditare questa leggenda della Lega partito nuovo e del rinnovamento, Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, riflette su quella parte di Lega nostalgica che – dice Sommi – “vuole tornare da ...

Palermo - Salvini incontra la professoressa sospesa : «Deve tornare subito in classe» : La professoressa sospesa per «omessa vigilanza» su un video degli studenti che accostava le leggi razziali al decreto Salvini e il ministro dell’Interno si sono incontrati. Rosa Maria Dell’Aria e Matteo Salvini, a Palermo per le cerimonie di commemorazione della strage di Capaci, si sono confrontati in prefettura, hanno parlato a lungo: «Abbiamo discusso di libertà di pensiero, mi ha ricordato una mia professoressa del liceo, una persona ...

Odi et amo. Ritorna Catullo e il teatro delle maschere nude di Pirandello con protagonisti Di Maio-Salvini. : Dopo don Lorenzo Milani ancora una condanna per parrhasia ad una docente di Palermo, Rosa Maria Dell’Aria. Non scholae sed

Salvini torna a Napoli - scontri in piazza al corteo degli antagonisti : ferito poliziotto : Alcune centinaia di persone si sono radunate in presidio in largo Berlinguer per protestare contro la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il corteo si sta muovendo su via Toledo verso la prefettura,...

Salvini torna a Napoli - in piazza il corteo degli antagonisti : Inizia a muoversi da largo Berlinguer, il corteo di protesta contro la visita in città del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Attivisti e rappresentati dei centri sociali hanno...

Berlusconi su Salvini : “Lo abbiamo quasi recuperato - possiamo tornare a governare insieme” : Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi spiegano come adesso sia possibile governare nuovamente con Salvini “Penso che Salvini sia già quasi recuperato. Credo abbia capito che restando in questo governo e occupandosi solo di frontiere e sicurezza, tutto il resto va nelle mani dei 5 Stelle”. Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, per … Continue reading Berlusconi su Salvini: “Lo abbiamo quasi recuperato, possiamo ...