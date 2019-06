Russia | esplosione in fabbrica di tritolo | almeno 19 feriti

Russia : esplosione nel laboratorio di un impianto chimico - 3 vittime confermate : Tre impiegati sono rimasti uccisi in un’ esplosione avvenuta in un laboratorio di un impianto chimico nella regione di Perm. Lo fa sapere il dipartimento regionale del ministero delle Emergenze, citato da Interfax. “Un incidente si è verificato durante i lavori di riparazione presso un impianto di produzione di ammoniaca della Uralchem, nella città di Bereznyaki, e tre lavoratori sono rimasti uccisi“. L’incidente avvenuto ...

Russia - esplosione in un poligono : un soldato morto e 4 feriti : Un soldato e’ morto e quattro sono rimasti feriti in seguito a un’ esplosione di munizioni verificatasi ieri in un poligono militare della regione russa di Sverdlovsk, nella zona degli Urali. Lo riporta la Tass citando il Distretto militare centrale della Federazione russa. Secondo i dati preliminari, i soldati, “violando le norme di sicurezza, avevano acceso un falo’, che ha provocato l’ esplosione delle ...

Attimi di terrore in Russia - “Sembrava un missile - un aereo in fiamme - un UFO” : 3ª esplosione di una meteora negli ultimi 4 mesi [FOTO e VIDEO] : Luminoso e rumoroso con una lunga coda verde e gialla, un oggetto ha solcato i cieli della Russia, facendo temere ai residenti un attacco aereo o un’invasione aliena. Siamo nella regione di Krasnoyarsk e quanto successo ha letteralmente terrorizzato i presenti: i pedoni sono corsi a cercare riparo mentre le persone al volante si sono fermate con le auto sulle strade. “Sono andata in panico poiché aveva il suono e l’aspetto di un aereo in ...