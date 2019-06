Roland Garros – Thiem e Del Potro agli ottavi | Cuevas e Thompson ko

Roland Garros 2019 : risultati tabellone maschile - sabato 1° giugno : Zverev vince ancora al quinto set - Thiem al quarto : La settima giornata del singolare maschile del Roland Garros 2019 è stata dedicata alla disputa degli incontri del terzo turno della parte alta del tabellone e al completamento di due della parte bassa interrotti ieri per oscurità. Questi ultimi erano quello tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov, il big match di ieri, chiuso col successo dello svizzero che ha vinto anche il terzo set al tie-break così come aveva fatto ieri con i due precedenti. ...

Roland Garros – Fognini - il dolore e quel numerino tanto desiderato : “ora l’obiettivo è il ‘crucco'” : Fognini a caccia della top ten: le parole del tennista ligure dopo la vittoria su Bautista al Roland Garros Fabio Fognini ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros: il tennista italiano ha battuto oggi lo spagnolo Bautista Agut, avanzando nel secondo Slam della stagione nonostante qualche acciacco fisico: “sono stanco ma è normale. Provo un po’ di dolore ma niente di così grave. E al prossimo turno darò del ...

Roland Garros – Wawrinka vola agli ottavi : Dimitrov ko in tre set : Stan Wawrinka vola agli ottavi di finale: lo svizzero batte in tre set Dimitrov Wawrinka e Dimitrov sono tornati in campo oggi, per il match valido per i 16esimi di finale del Roland Garros, dopo l’interruzione di ieri sera per oscurità. Il match è durato tre ore e 20 minuti di gioco e ha visto sorridere il tennista svizzero numero 28 del ranking ATP. Il vincitore del Roland Garros 2015 ha battuto il suo rivale bulgaro in tre set, ...

Roland Garros – Termina la favola di Caruso : l’azzurro si schianta contro Novak Djokovic : Salvatore Caruso sconfitto ai sedicesimi di finale del Roland Garros: il tennista azzurro si arrende alla classe di Novak Djokovic dopo 3 set Niente Cecchinato bis al Roland Garros. Dopo l’exploit del tennista palermitano della scorsa stagione, un altro siciliano non riesce a ripetersi. Salvatore Caruso, dopo due successi nei primi turni, si ferma ai sedicesimi del Roland Garros, contro Novak Djokovic, uno scoglio probabilmente ...

Roland Garros - Fabio Fognini agli ottavi : battuto Bautista-Agut - ora c’è Zverev : Fabio Fognini per la terza volta in carriera approda negli ottavi del Roland Garros. Il 32enne, nona testa di serie, ha sconfitto per 7-6 6-4 4-6 6-1, dopo 3 ore e dieci minuti di gioco, lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 21 del ranking. Negli ottavi il ligure dovrà vedersela con il tedesco Alexander Zverev, numero 5, che si è imposto sul serbo Dusan Lajovic in cinque set con il punteggio di 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-1 in 3 ore e 6 minuti. La ...

Roland Garros 2019 : Novak Djokovic interrompe il cammino di Salvatore Caruso. Sconfitta in tre set per il siciliano : Termina il meraviglioso cammino di Salvatore Carruso al Roland Garros 2019. Il siciliano si è arreso al terzo turno dello Slam parigino contro il numero uno del mondo Novak Djokovic. Il serbo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-2 dopo due ore e sei minuti di gioco. Resta comunque un torneo eccezionale per il 26enne di Avola, bravissimo prima a superare le qualificazioni (esordio nel main draw a Parigi) e poi a vincere nei primi ...

Roland Garros – Naomi Osaka ko! Siniakova ribalta il pronostico ed elimina una delle grandi favorite : Naomi Osaka lascia il Roland Garros ai sedicesimi di finale! La tennista giapponese sconfitta da Katerina Siniakova dopo due set Il tabellone femminile del Roland Garros si conferma incerto e sorprendente, turno dopo turno. Questa volta a lasciarci le penne è un’altra big, non una qualsiasi, ma quella che ha dominato gli ultimi due Slam giocati: Naomi Osaka. La numero 1 al mondo, campionessa in carica di US Open e Australian Open, è stata ...

Roland Garros 2019 - Fabio Fognini diventa top10 se… Tutte le possibili combinazioni - obiettivo ad un passo! : La vittoria odierna di Fabio Fognini sullo spagnolo Roberto Bautista Agut nel terzo turno del Roland Garros apre prospettive molto interessanti per il ligure in relazione alla classifica. In particolare, continua la sua corsa ai primi dieci, dove dall’epoca di Adriano Panatta e Corrado Barazzutti non c’è più alcun italiano, e sono passati più di quarant’anni. Andiamo a vedere quali sono le combinazioni con le quali Fognini può ...