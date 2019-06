Roland Garros – La maturità di Fognini | “Kyrgios odia il French Open? Non mi importa | so

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno - si comincia! Fognini 5-4 - Zverev vince il primo set con Lajovic - Halep serve per il match : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Caruso-Djokovic - Roland Garros 2019 in DIRETTA : il siciliano si regala la sfida al n.1 del mondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il terzo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Salvatore Caruso e Novak Djokovic. Nel 3° match sul “Philippe Chatrier” il siciliano avrà l’onere e l’onore di confrontarsi con il n.1 del mondo. Proveniente dalle qualificazioni, il nostro portacolori si è reso protagonista di un percorso esaltante, prima sconfiggendo lo spagnolo Jaume Munar e poi prendendo ...

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo sabato 1° giugno. Orari - tv e streaming : Sono due gli italiani che saranno impegnati oggi nel terzo turno del Roland Garros 2019, Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Il ligure, testa di serie numero nove, ha superato prima nel derby azzurro Andreas Seppi e poi l’argentino Federico Delbonis. Adesso il nativo di Arma di Taggia se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 21 del ranking mondiale. Fognini è in vantaggio per 7-3 nei precedenti, ma lo spagnolo ha vinto ...

Roland Garros 2019 : programma - orari e tv di sabato 1° giugno. Ordine di gioco : guida a tutte le partite : Si ritorna oggi in campo al Roland Garros: è prevista la settima giornata, in cui si completeranno gli incontri di terzo turno maschili e femminili. E’ il giorno di Fabio Fognini e Salvatore Caruso. I due italiani, gli ultimi rimasti in gara a Parigi, affrontano due impegni ben diversi. Il ligure deve superare un ostacolo non semplice, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, con cui ha già giocato nove volte vincendo in sei occasioni. Il ...