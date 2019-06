Roland Garros 2019 | tutti gli italiani in campo sabato 1° giugno Orari | tv e streaming

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) Sono due gliche saranno impegnati oggi nel terzo turno del, Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Il ligure, testa di serie numero nove, ha superato prima nel derby azzurro Andreas Seppi e poi l’argentino Federico Delbonis. Adesso il nativo di Arma di Taggia se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 21 del ranking mondiale. Fognini è in vantaggio per 7-3 nei precedenti, ma lo spagnolo ha vinto l’ultima sfida giocata a Miami. Un cammino eccezionale finora quello del siciliano, che sta vivendo un sogno in questo. Prima la vittoria con lo spagnolo Munar e poi uno straordinario successo in tre set con il francese Lucas Pouille. Adesso per il nativo di Avola ci sarà la possibilità di giocare sul Philippe Chatrier, affrontando il numero uno del mondo Novak Djokovic in una sfida che sembra davvero impossibile. Non ci sono ...

angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… - c_appendino : ?? Al Roland Garros che inizia domani Torino sarà orgogliosamente rappresentata da due talenti del tennis come Loren… - Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… -