Rocco Buttiglione | Perché Luigi Di Maio rischia di perdere ancora voti

liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019)Di, in caso di voto anticipato, sarebbe finito. Lo conferma, ex segretario del Ppi: "Il Movimento 5 Stelle è molto debole al governonon ha un piano b in caso di elezioni anticipate. Mentre Salvini può ripresentarsi con il centrodestra e puntare a fare il presiden

Artemide27 : RT @ivanscalfarotto: @davcarretta Che poi nessuno pensa che i commissari devono essere vagliati dal Parlamento Europeo e ottenere un voto f… - MNavarchi : RT @ivanscalfarotto: @davcarretta Che poi nessuno pensa che i commissari devono essere vagliati dal Parlamento Europeo e ottenere un voto f… - nonnadedi : RT @ivanscalfarotto: @davcarretta Che poi nessuno pensa che i commissari devono essere vagliati dal Parlamento Europeo e ottenere un voto f… -