Roberto Mancini | “Balotelli? Non convocato per scelta tecnica | dipende da lui Dobbiamo

(Di sabato 1 giugno 2019)si è presentato in conferenza stampa a Coverciano alla vigilia del doppio impegno dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2020. Il CT ha parlato a tutti tondo e si è soffermato a lungo su Mario Balotelli: “Non entro nel merito delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Mario, e di sicuro quando parlava di razzismo non si riferiva a me. Ci conosciamo da una vita. La sua assenza qui ha una motivazione solo, sono stato chiaro con lui. L’ho chiamato, anche se per trovarlo ci ho messo due giorni visto che ha 8-9 numeri di telefono (ride, ndr), e gli ho spiegato che deve migliorare ancora, va alzata l’asticella. Si accontenta di giocare a livello basso, quando invece potrebbe essere devastante per le qualità che ha. Giocasse al top, segnerebbe 3-4 gol a partita. Ha dodici mesi per rientrare nel gruppo. Ripeto:solo da lui. E per ...

