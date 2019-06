Recensione A Plague Tale Innocence | una peste di videogioco!

optimaitalia

(Di sabato 1 giugno 2019) Asegna, con la fermezza del fuoriclasse, il punto di svolta per Asobo Studio, fino adesso impegnata con progetti tie-in Disney e Microsoft. La casa di sviluppo francese, con sede a Bordeaux, abbraccia infatti la sua opera più matura. Quella della consapevolezza, capace d mettere in scena un videogioco diverso dalla media. Già solo per la sua ambientazione, che fa da sfondo ad una narrazione in cui morte, disperazione e speranza ballano insieme contorcendosi in un racconto estremamente emozionale. Gli sviluppatori sono riusciti nella lodevole impresa di prendere un'esperienza semplice e trasformarla in qualcosa di memorabile, che sa e vuole superare persino le aspettative più rosee nonché i limiti stessi di una produzione piccola solo all'apparenza. Una produzione che, a conti fatti, ha saputo far sentire assai piccolo il me giocatore, travolto da sentimenti che ...

OptiMagazine : Recensione #APlagueTaleInnocence - una peste di videogioco! - Kobe_Monkey : Mi accodo al coro di gente che tesse lodi per A Plague Tale: Innocence e ho scelto le pagine di Esquire Italia per… -