RAI E POLITICA Salvini prova la tattica del Sumo

RAI - Geppi Cucciari sfotte Matteo Salvini alla presentazione del piano : nuova bufera politica : Fabrizio Salini, dg della Rai, presenta il piano Rai e sceglie la comica Geppi Cucciari come conduttrice dell'evento. Fin qui nulla di male, ma è successo "un incidente", voluto o non voluto che sia. L'amministratore delegato ha illustrato il piano industriale - si legge sul sito Dagospia - ai dipen

M5S contro RAI1 'De Girolamo conduttrice Scelta ridicola - no ai trombati della politica' : ... accusata di aver scelto alla guida dei programmi estivi 'gente senza competenza', individuata solo in base a criteri di fedeltà politica. L'attacco arriva via Fb dal sottosegretario Stefano Buffagni,...

RAIola attacca la FIA : ”La squalifica una sentenza politica - non hanno perdonato le mie critiche. Questa vicenda non ha alcuna ripercussione sui giocatori…” : squalifica Raiola, così l’agente risponde alla FIA Mino Raiola, agente di Lorenzo Insigne, ha commentato la squalifica di tre mesi imposta dalla Football Italian Association: “La squalifica non è una sorpresa. E’ una sentenza ottenuta da una volontà politica, senza esaminare correttamente la legge. E’ basata su su delle bugie. La legge e la giustizia, comunque, devono prevalere in un sistema corretto e civile. Io ...

RAIola : «Sanzione politica. La Federcalcio mi ha punito per averli criticati». : Il noto procuratore, Mino Raiola, ha commentato la squalifica per 3 mesi da parte della Federcalcio italiana

RAIola : 'La mia squalifica una sanzione politica. La Federazione italiana non ha perdonato le mie critiche' : ... 2 mesi, e che non è andata giù all'agente di Balotelli, Donnarumma e Pogba tra gli altri: ' La mia sensazione personale è che questa punizione risponda a una volontà politica, senza tener conto ...

RAI E POLITICA/ Le nomine pronte a svelare un altro aspetto del 'caso Siri' : Oggi è in programma un cda della Rai dove potrebbero esserci delle nomine importanti, anche per capire i rapporti tra Lega e M5s

Carlo Ginzburg : "Sto con RAImo - niente Salone La mia è una scelta politica" : Carlo Ginzburg non andrà al Salone del Libro in ape rta critica con la scelta di ospitare lo stand della casa editrice Altaforte. Lo storico e saggista, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, era atteso ...

la festa dei lavoratori - gli opeRAI Gam protestano : via al presidio. 'La politica dorme - il Molise muore' : I sindacati hanno deciso di alzare il volume della protesta rispetto ad una vertenza irrisolta e che rischia di assestare un colpo mortale all'economia molisana. I 240 ex dipendenti dello ...

Sandra - RAImondo - Agus - la politica - la tv : tutto uguale? : Il tema è sempre attuale. I movimenti in Rai collegati al mondo politico, la collocazione dei programmi, la stesura dei palinsesti, la scelta dei conduttori, la scelta degli argomenti da trattare. Tutte cose che sono l'attualità di ogni giorno nei corridoi di viale Mazzini e che -nonostante le dichiarazioni di tutti i politici che si sono susseguiti negli anni- restano all'ordine del giorno. La dimostrazione che "tutto cambia perché nulla ...

Sandra - RAImondo - Agus - la politica - la televisione : tutto uguale ? : Il tema è sempre attuale. I movimenti in Rai collegati al mondo politico, la collocazione dei programmi, la stesura dei palinsesti, la scelta dei conduttori, la scelta degli argomenti da trattare. Tutte cose che sono l'attualità di ogni giorno nei corridoi di viale Mazzini e che -nonostante le dichiarazioni di tutti i politici che si sono susseguiti negli anni- restano all'ordine del giorno. prosegui la letturaSandra, Raimondo, Agus, la ...

Zelensky come Grillo - ancora un comico premiato dalla politica : trionfo in UcRAIna : ll comico Vladimir Zelensky - candidato del partito 'Servitore del Popolo', come l'omonimo show in cui interpretava i panni di un semplice professore catapultato dagli eventi alla guida del Paese - ha ...

UcRAIna - il comico Zelensky è il nuovo presidente con il 73% dei voti. Poroshenko : non abbandono la politica : È il comico Vladimir Zelensky il nuovo presidente ucraino secondo l'exit-poll nazionale. Zelensky ha raccolto il 73,2% dei favori degli ucraini contro il 25,3% del presidente in carica...

RAI E POLITICA/ Il fuoco - anche amico - su Foa e Salini in attesa delle europee : Situazione turbolenta intorno a viale Mazzini. In Commissione vigilanza Rai il Presidente viene anche contestato dai membri della maggioranza