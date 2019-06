Rafa Benitez su Serie A | Ancelotti e Sarri | “Tornare in Italia un giorno…”

calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Questa sera il Liverpool affronta il Tottenham in finale di Champions. L’ultima vittoria dei reds nella massima competizione europea è datata 2005, quando Gerrard e compagni ribaltarono lo 0-3 del primo tempo nella pazza notte di Istanbul contro il Milan. Allenatore di quella squadra era, che poi ebbe trascorsi anche incon Inter e Napoli. Attualmente è al Newcastle. Ecco le sue parole a Sky sulla finale di stasera ed il calciono. Finale Champions League, si gioca l’ultimo atto: Tottenham-Liverpool, le chiavi della partita FOTO e FORMAZIONI “Un’esperienza fantastica, sono stato molto bene, qui ho incontrato tifosi del Napoli e dell’Inter. Tornare inun giorno? Sono qui per parlare della Champions e devo pensare al Newcastle. Il presidente De Laurentiis è molto intelligente e trovare un allenatore comeè una ...

