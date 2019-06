Quando Marco Carta raccontava L' Isola | Ho guardato la fame negli occhi

Marco Pantani - il generale Rapetto in commissione Antimafia : “C’era qualcuno con lui Quando morì. Corpo fu spostato” : “qualcuno era con lui” quando Marco Pantani è morto il 14 febbraio 2004 nella camera da letto di in un appartamento al quinto piano del residence ‘Le Rose’ di Rimini. È la tesi che Umberto Rapetto, già generale di brigata della Guardia di finanza, ha esposto in audizione davanti alla commissione parlamentare Antimafia. Il generale, scelto come consulente dalla famiglia del campione di ciclismo, ha fatto riferimento in ...

