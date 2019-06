ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) “Siamo in centomila” dicono gli organizzatori delladei pensionati, indetta da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che oggi si sono ritrovati inSan, a. Migliaia di persone che, usando lo slogan “Dateci retta”, chiedono più tutele e meno tasse per 16 milioni di pensionati e protestano contro il taglio della rivalutazione degli assegni. “Abbiamo riconquistato, dopo tanti anni,San, l’abbiamo riempita. Ne siamo orgogliosi”, ha dichiarato il segretario generale della Fnp-Cisl, Gigi Bonfanti. “Questa è una rappresentanza reale, non è un tweet”. Tra le richieste dei pensionati anche una legge sulla non autosufficienza, la sanità pubblica gratuita, l’avvio delle commissioni sui lavori usuranti e la separazione della previdenza dall’assistenza. I pensionati scesi in, spiega Bonfanti, si ...

Lorenzo41151510 : #1giugno I sindacati, che niente avevano fatto per lavoratori e pensionati a 500 euro al mese oggi fanno una grande… - fattoquotidiano : Pensioni, manifestazione in piazza San Giovanni a Roma: “Siamo centomila”. Barbagallo: “Governo è Robin Hood Ogm” - InasCisl : #DateciRetta Anche @InasCisl partecipa alla manifestazione per le #pensioni , al fianco di @CislNazionale -