Pensionati | Uecoop | 1 su 4 sopravvive con meno di 500 euro al mese

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) In Italia 1 pensionato su 4condi 500alper un totale di 4,5 milioni di persone. E’ quanto emerge dall’analisi di, l’Unionepea delle cooperative, su dati Inps in occasione della manifestazione nazionale deiin piazza San Giovanni a Roma per protestare contro il taglio degli assegni. Esiste una oggettiva situazione di difficoltà e di malessere che – sottolinea– incide anche sulla capacità di pagare cure mediche e assistenza in caso di necessità. In questo senso – spiega– il mondo cooperativo svolge un’azione strategica sul territorio nazionale seguendo ogni anno oltre 7 milioni di famiglie in un contesto che vede un progressivo invecchiamento della popolazione con più di 1 italiano su 5 (22,8%) che ha oltre 64 anni e ci sono 2,2 milioni di persone che superano gli 85 anni. Si tratta di fasce di popolazione che ...