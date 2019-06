Pamela Prati | Dagospia sgancia la bomba | il piano dietro al finto matrimonio con Mark

Pamela Prati : dietro al 'bluff' - il sospetto dei debiti di gioco : I debiti contratti al gioco del bingo e delle slot machine e un disperato bisogno di denaro, sarebbero la causa scatenante della 'grande truffa del gossip', come l'ha definita Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia. Per il sito, il matrimonio fantasma con l'inesistente Mark Caltagirone sarebbe stato lucidamente tramato da Pamela Prati con la complicità delle sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, per saldare cospicui ...

Pamela Prati in studio a Chi l'ha visto - Federica Sciarelli sotto choc : "Frasi terribili - odio impressionante" : "Un punto deve essere chiaro: l'invito in trasmissione di Pamela Prati è stato una provocazione". Federica Sciarelli, intervistata dal Fatto quotidiano, appare ancora un po' scossa per le critiche che l'hanno travolta dopo l'enigmatica presenza in studio a Chi l'ha visto? della showgirl al centro de

Pamela Prati ha guadagnato fino a 10mila euro per ospitata grazie alle finte nozze : La storia del matrimonio tra la showgirl Pamela Prati e il fantomatico imprenditore Mark Caltagirone non sembra accennarsi alla conclusione. Dopo l'annuncio del matrimonio nel salotto di Mara Venier e le ospitate dalla Toffanin a Verissimo e dalla D'Urso a Live, Pamela Prati e la sua agente Eliana Michelazzo (vera ideatrice della storia), si sono portate a casa un cachet abbastanza oneroso con cifre fino a 10 mila euro a puntata. Dall'ospitata a ...

Pamela Prati si difende : "Non ho mai chiesto niente a Carlo Taormina" : Arriva tramite Instagram la replica di Pamela Prati in riferimento al caso Taormina. Stiamo parlando delle dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Carlo Taormina nel corso di una sua lunga intervista alla trasmissione in onda sul canale TeleLombardia Iceberg Lombardia.L'avvocato, infatti, già nelle scorse settimane aveva espresso la sua volontà di difendere la showgirl a proposito della truffa Mark Caltagirone, cambiando tuttavia ...

Pamela Prati - nuovo colpo di scena : le pesanti accuse dell'avvocato Carlo Taormina : C'è un nuovo colpo di scena nell'intricata e assurda vicenda che ha per protagonista Pamela Prati, l'ex soubrette del Bagaglino, oggi 60enne. La storia, non a caso ribattezzata 'Pratiful' sulla falsariga dell'eterna soap opera Beautiful, ha un nuovo aggiornamento reso noto da Dagospia e ripreso da molti media. Il celebre avvocato Carlo Taormina, che fino a poche settimane fa difendeva la showgirl, è intervenuto in merito al 'Prati-Caltagirone ...

Pamela Prati contro Carlo Taormina : «Ha detto falsità su di me. Pensavo fosse un bravo avvocato...» : Pamela Prati attacca Carlo Taormina e replica alle dichiarazioni dell'avvocato. La showgirl non le manda certo a dire e annuncia: «Anche la sua posizione verrà valutata nelle sedi...

Pamela Prati - TAORMINA 'SAPEVA TUTTO'/ "Voleva andassi dalla d'Urso…" - lei replica : PAMELA PRATI-gate, le rivelazioni di Carlo TAORMINA sul matrimonio con Mark Caltagirone: la showgirl replica e smentisce il legale.

Eliana Michelazzo e la nuova sconvolgente verità su Pamela Prati : "Perché l'ho implorata di sposarsi" : Il Pratigate sembra arrivato al capolinea eppure continuano a esserci troppi dubbi riguardo alla messa in scena attuata da Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e Pamela Prati. Le tre protagoniste hanno iniziato una guerra l'una contro l'altra e continuano a lanciarsi accuse portando avanti verità t

Pamela Prati - le parole di Eliana Michelazzo : «Ecco perchè vivevo con Pamela Perricciolo. L'attacco con l'acido...» : ?Io e Pamela Perricciolo abbiamo vissuto insieme per circa otto anni, eravamo come sorelle?, torna a parlare Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del caso del matrimonio di Pamela...

Eliana Michelazzo a Spy : nuove dichiarazioni sulla Prati e Donna Pamela : Eliana Michelazzo racconta la sua verità sul caso Prati gate Continua senza sosta la ricerca della verità sul caso ormai noto a tutti come il Prati gate. Eliana Michelazzo torna a parlare e sull’ultimo numero del settimanale Spy ha deciso di rispondere ad alcune delle domande poste dalla rivista in merito al finto matrimonio di […] L'articolo Eliana Michelazzo a Spy: nuove dichiarazioni sulla Prati e Donna Pamela proviene da Gossip e ...

Eliana Michelazzo a Spy : nuove dichiarazioni sulla Prati e donna Pamela : Eliana Michelazzo racconta la sua verità sul caso Prati gate Continua senza sosta la ricerca della verità sul caso ormai noto a tutti come il Prati gate. Eliana Michelazzo torna a parlare e sull’ultimo numero del settimanale Spy ha deciso di rispondere ad alcune delle domande poste dalla rivista in merito al finto matrimonio di […] L'articolo Eliana Michelazzo a Spy: nuove dichiarazioni sulla Prati e donna Pamela proviene da Gossip e ...

Eliana Michelazzo/ 'Pamela Prati? L'ho implorata di sposarsi perché...' : Eliana Michelazzo rivela di aver mandato via di casa Pamela Perricciolo e su Simone Coppi confida 'Temo escano i miei video di sesso virtuale'

Pamela Prati - la profanazione di Chi l'ha visto : come ha ridotto il programma della Sciarelli : La donna in studio ha sguardo cupo (e vorrei pure vedere...) affogato nel mascara, il tailleur nero, i pensieri oscuri che sia allungano sul volto delle vere protagoniste in collegamento in studio, tali Jolanda e Ketty, vittime delle cosiddette "truffe romantiche". La scena da Chi l' ha visto? (Rait

Carlo Taormina rivela : “Pamela Prati sapeva tutto. Voleva farmi andare da Barbara D’urso - sarei stato anch’io una pedina” : “Loro Volevano che io andassi da Barbara D’Urso a testimoniare che Mark Caltagirone esisteva. Fu Pamela Prati a chiedermi questa cosa. Io ho detto di no, non sono caduto nella loro trappola. sarei risultato una pedina della truffa complessiva“. A rivelarlo in un’intervista a Telelombardia è l’avvocato Carlo Taormina che, fino a qualche settimana fa, difendeva Pamela Prati nella complessa vicenda che vede coinvolta ...