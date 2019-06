Palermo | a piazza del Parlamento giardino dinamico che racconta il Mediterraneo 3

Palermo : a piazza del Parlamento giardino dinamico che racconta il Mediterraneo (2) : (AdnKronos) - "E' un giardino di tutti: di tutta la città e di tutti coloro che da tutto il mondo vengono a visitare Palazzo Reale e la Cappella Palatina - ha sottolineato la presidente della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso - Luogo d'incontro e in particolare luogo d'incontro tra popoli,

Palermo : a piazza del Parlamento giardino dinamico che racconta il Mediterraneo : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Un giardino culturale dinamico che racconta il dialogo tra culture e popoli e il ruolo centrale della Sicilia nel Mediterraneo. Nasce così 'Passage to Mediterranean', il giardino dinamico che da questa mattina adorna piazza del Parlamento, dinanzi a Palazzo dei Normanni

Palermo : piazza Noce si rifà il look - wifi gratuito e nuova illuminazione : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - E' stata inaugurata oggi pomeriggio la nuova sistemazione di piazza Noce, a Palermo, dove nelle ultime settimane si è proceduto al rifacimento della pavimentazione, alla sistemazione del verde, alla rimozione della cancellata che racchiudeva la stele votiva dedicata al

Palermo - la prof sospesa pronta a incontrare Salvini : in centinaia in piazza per lei : L'invito per un incontro a Palermo da parte dal ministro Salvini è stato accolto con favore dalla docente, sospesa con l'accusa di non aver controllato un video dei suoi studenti che accostava il decreto sicurezza alle leggi razziali fasciste. "La libera discussione viene prima di tutto. Evidentemente, nel rispetto reciproco delle proprie posizioni e delle proprie idee" ha dichiarato Rosa Maria Dell’Aria.Continua a leggere

Palermo - alle 21 manifestazione dei tifosi in piazza Verdi : Gli ultrà del Palermo hanno organizzato una manifestazione stasera alle 21 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo per esternare il loro dissenso. “Hanno calpestato i nostri colori – si legge in un volantino – Dimostriamo il nostro orgoglio, uniamoci in un solo corteo, urliamo la nostra rabbia, dimostriamo che Palermo è viva ed è pronta a difendere il proprio nome“. Alla manifestazione avrebbero voluto ...

Calcio : Di Piazza (M5S) - 'retrocessione Palermo? appello prima dei playoff' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "Fermare subito il campionato di Serie B e garantire appello al Palermo Calcio prima di svolgere i playoff. Riformare il Calcio e tutelarlo con una legge sul conflitto d’interessi. La giustizia sportiva della Figc ha già sbagliato la scorsa stagione, non può permetters

Steni Di Piazza (M5S) : “Stop al campionato di Serie B. Appello del Palermo prima dei playoff” : “Fermare subito il campionato di Serie B e garantire Appello al Palermo Calcio prima di svolgere i playoff. Riformare il calcio e tutelarlo con una legge sul conflitto d’interessi. La giustizia sportiva della Figc ha già sbagliato la scorsa stagione, non può permettersi di sbagliare anche quest’anno nei confronti del Palermo”. Così il senatore del M5S Steni Di Piazza dopo la retrocessione del Palermo decisa ieri dal ...

Palermo : in piazza la 'Giornata dell'orgoglio' della comunità nigeriana : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato oggi pomeriggio alla 'Giornata dell’orgoglio' della comunità nigeriana. Il sit in si è svolto in piazza Verdi, davanti la scalinata del teatro Massimo, e da qui è partito il corteo diretto a Casa Professa. Scopo della manifesta