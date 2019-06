Oroscopo del mese di giugno per tutti i segni | buona carica per Gemelli e Bilancia

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Il sestodell'anno ha ormai avuto inizio. Cosa hanno in serbo le stelle perdello Zodiaco per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 302019? Di seguito l'e le stelle con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Le previsioni astrali da Ariete a Vergine Ariete: in questo periodo è importante che abbiate molta pazienza, è possibile infatti che qualcuno vi faccia saltare i nervi. In campo lavorativo potreste decidere di revisionare i progetti partiti da qualche tempo. Nella parte centrale del periodo, è possibile che nascano dei problemi a livello professionale. Toro: con Venere nel vostro segno vivrete delle belle emozioni in campo sentimentale. Neldianche Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte e sarà possibile portare avanti un bel recupero. Bel momento eripresa per quel che riguarda il campo ...

ilventriloco : A #Primavera, sempre che ariva, ce se 'nnamora... E visto che la materia è delicata, mejo affidasse ai consigli de… - Lunanotizie : Oroscopo del giorno 02 Giugno 2019 a cura di Artemis - - GioiaOddi68 : Mercoledì 5 giugno alle ore 12 Giuseppe #Zeno sarà con me e Simona Tartaglia in diretta telefonica per parlare dell… -