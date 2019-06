Oroscopo 13 giugno | Cancro innamorato | Scorpione determinato | lavoro al top per Sagittario

Oroscopo 14 giugno : Bilancia riflessiva - Ariete stanco : La giornata di venerdì 14 giugno, ovvero l'anticamera per il weekend, ci saranno moltissimi segni che daranno segnali di cali sul lavoro, a cominciare dallo stacanovista Capricorno per finire con la Bilancia, 'costretta' a pensare anche ai propri problemi di cuore. Meglio il segno dei Gemelli, del Leone e del Toro, che saranno i più invidiati (e favoriti) della giornata. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per tutti i ...

Oroscopo 12 giugno : Gemelli collaborativi - divergenze per Leone e Acquario : Mercoledì 12 giugno Nettuno, nella costellazione dei Pesci, farà persistere questi ultimi in uno stato 'sottotono' ancora per molto: soltanto una grande forza di volontà riuscirà a farli riemergere. Una volta a casa, l'Acquario e il Leone dovranno attendere un momento adatto per poter chiarire con qualcuno a loro vicino, mentre il lavoro regalerà soddisfazioni e complicità con i colleghi ai nativi del segno dei Gemelli e del segno della ...

L’Oroscopo di Paolo Fox – domani 2 giugno : le previsioni di tutti i segni : L’Oroscopo di Paolo Fox – domani 2 giugno: le previsioni di tutti i segni Oroscopo Paolo Fox 2 giugno 2019: le previsioni dei segni zodiacali Oroscopo Paolo Fox 2 giugno 2019: Ariete. Bisogna concentrarsi sul presente e non pensare sempre a tutto quello che è passato. Datti da fare per cambiare quello che stai vivendo adesso. Oroscopo Paolo Fox 2 giugno 2019: Toro. In amore potrebbero esserci dei dubbi. Devi capire cosa vuoi fare e quale ...

L'Oroscopo dell'amore per i single fino al 9 giugno : Toro irrequieto - Pesci romantico : L'oroscopo dell'amore per i single si riempie di buoni propositi, tutti da mettere in pratica per raggiungere la felicità amorosa. Di seguito le previsioni astrologiche. L'oroscopo dell'amore Ariete: a metà settimana sarete alquanto nervosi per via di una quadratura di Luna e Mercurio che vi disturba. Poi il fine settimana potrete contare su transiti favorevoli, che vi inciteranno ad approfondire i rapporti amorosi con slancio. Toro: Urano in ...

L'Oroscopo del fine settimana - 1-2 giugno : Acquario nervoso - Ariete sereno : Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questo fine settimana? Saranno due giornate ricche di romanticismo ed emozioni per l'Ariete, che finalmente può dedicarsi all'amore e alla famiglia. Anche per i Gemelli i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale durante queste prime giornate del mese, mentre continuano i nervosismi per l'Acquario. Di seguito L'oroscopo del weekend, da sabato 1 a domenica 2 giugno 2019, per tutti i segni ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dal 3 al 9 giugno : Gemelli amorevole - Vergine diffidente : Le previsioni astrali puntano un riflettore sulle relazioni a due, studiando i transiti planetari favorevoli. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. L'oroscopo dell'amore è ricco di sorprese Ariete: la vostra mente è sveglia a inizio settimana e afferrerete i concetti al volo, ma sarete piuttosto superficiali in coppia. A metà settimana Mercurio passerà in posizione complicata rispetto al vostro segno e potreste essere ...

Oroscopo Branko 1 giugno : previsioni di oggi e del fine settimana : Oroscopo di oggi, sabato 1 giugno 2019, di Branko: le previsioni del giorno e del weekend Anche per questo primo giorno di giugno 2019, le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”, nel quale ha reso nota la situazione astrale di tutto l’anno: in questo pezzo noi riportiamo, ovviamente, solo piccole indicazioni generali relative, appunto, ...

Oroscopo oggi - 1 giugno - Paolo Fox : previsioni astrali del giorno : Paolo Fox, Oroscopo di oggi: le previsioni dello zodiaco di sabato 1° giugno 2019 Anche per oggi, sabato 1 giugno, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox le ha svelate sul numero di DiPiù uscito in edicola la settimana scorsa. Sulla rivista in questione, l’astrologo di Rai2 ha parlato della situazione astrale di tutta questa settimana, con le previsioni dal 27 maggio al 2 giugno: in questo pezzo noi riportiamo solamente alcune ...

L'Oroscopo di giugno : mese importante per Toro e Vergine - nuove sfide per Cancro : Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo mensile. Siamo ormai giunti a giugno 2019, dunque tempo di mare, di prime timide vacanze e tanto divertimento. Scopriamo cosa dicono le stelle nei riguardi del vostro segno e affrontate nel modo giusto questo piccolo anticipo sull’estate. Si prevede un periodo molto interessante per i nativi in Toro e in Vergine. Invece potrebbe essere un mese ricco di sfide per il Cancro. Di seguito l’elenco con le ...

L'Oroscopo di domenica 2 giugno : la Luna entra in Gemelli - gran giorno per Toro e Pesci : Cosa riserveranno di interessante gli astri questa domenica? A soddisfare tale domanda è già disponibile da consultare il nostro oroscopo del giorno 2 giugno 2019, incentrato sulla seconda giornata di questo nuovo mese appena iniziato. Messi direttamente sotto analisi i segni appartenenti all'intera tranche dello zodiaco tenendo conto dell'importanza o meno relativa al grado di positività restituito dalle effemeridi del periodo. Di seguito ...

Oroscopo Pesci - giugno : mese importante per gli affari - amore in secondo piano : Maggio sta per concludersi, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dei Pesci per il primo mese estivo? Ecco di seguito l'Oroscopo di giugno 2019 per il dodicesimo segno dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Il nuovo mese si apre in maniera positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, nel quale si potranno ottenere dei successi personali ed ...

Oroscopo Acquario - giugno : inizio faticoso per il fisico e l'amore : Maggio è corso via in fretta e l'1 giugno inizierà il primo mese estivo, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del'Acquario? Le stelle sono pronte a dare il loro responso su amore, lavoro e salute per l'undicesimo segno dello Zodiaco. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il mese inizia in maniera faticosa: durante le prime giornate di giugno non mancheranno litigi e discussioni all’interno del ...

Oroscopo settimana prossima di Paolo Fox : previsioni 3-7 giugno : Paolo Fox, Oroscopo della settimana: le previsioni da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019 Maggio è ormai al termine perciò, sfogliando le pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv, riportiamo in questo articolo alcune anticipazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della prima settimana di giugno 2019, relative a single, vita di coppia e professione. L’Oroscopo settimanale dal 3 al 7 giugno di Paolo Fox svela che per i single ...

Oroscopo Ada Alberti : previsioni del weekend dell’1 e 2 giugno : Oroscopo Ada Alberti del fine settimana: le previsioni di oggi a Pomeriggio 5 Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio 5. L’astrologa ha parlato nel dettaglio di cosa avverrà ai dodici segni dello zodiaco nei prossimi due giorni, toccando la sfera lavorativa e affettiva. Ada Alberti con le previsioni dell’1 e 2 giugno 2019, al termine della trasmissione condotta da Barbara d’Urso ha offerto i suoi ...