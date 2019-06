Nuovi rincari PS Plus | prezzi rivisti in varie nazioni | aumenti in arrivo anche in Italia?

optimaitalia

(Di sabato 1 giugno 2019) Sono ormai ben pochi (per non dire pochissimi) gli utenti PS4 a non avere un abbonamento a PS. Un servizio essenziale per tutti coloro che amano trascorrere le proprie sessioni di gaming negli ambienti multiplayer dei vari titoli, ma che riesce a gratificare la community Sonycon graditi regali a cadenza mensile, grazie ai prodotti aggiunti alla Instant Game Collection (qui trovate i giochi pronti per il mese di giugno 2019). Ovviamente l'abilità di Sony con PSsta nel trovare il giusto equilibrio tra la qualità di un servizio sostanzialmente essenziale oggigiorno, e il prezzo a cui questo viene proposto al pubblico. Un prezzo che attualmente si assesta sui 7,99€ per il pacchetto mensile, 24,99€ per il trimestrale e 59,99€ per quello annuale (ma qui si può giocare d'astuzia sfruttando le numerose offerte presenti in rete e sullo stesso Store ufficiale di Playstation ...

guido1946 : Attenzione!!!!! In vista nuovi rincari delle tariffe telefoniche su rete fissa e/o mobile! - immobiliare_it : #Tasse sulla #casa: la pressione fiscale sugli immobili resta elevata. E per l'anno in corso sono attesi nuovi rinc… -