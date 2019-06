Nuova Zelanda | la premier laburista approva la ' finanziaria della felicità'

Pronostico Colombia vs Nuova Zelanda - Mondiale U-20 02-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’Analisi di Colombia-Nuova Zelanda, Ottavi di Finale Mondiale U-20; Domenica 2 Giugno, ore 20.30Mondiale U-20 / POLONIA / Colombia / Nuova Zelanda / Analisi – La domenica valevole per gli Ottavi di Finale del Mondiale U-20, vedrà allo Stadion Widzewa Lódz il match tra la Colombia e la Nuova Zelanda.Come arrivano le due squadre?Colombia / Nuova Zelanda / Mondiale U-20 – I padroni di casa di giornata ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Uruguay - Nuova Zelanda e Ucraina passano agli ottavi : Tre squadre ottengono il pass per gli ottavi di finale nella giornata odierna dei Mondiali Under20 di Calcio, che si stanno svolgendo in Polonia. Nel gruppo C troviamo a punteggio pieno Uruguay e Nuova Zelanda che si qualificano così entrambe con una gara d’anticipo. La Celeste ha battuto 2-0 l’Honduras con il gol nel primo tempo di Acevedo e poi il raddoppio allo scadere di Schiappacasse, giocatore del Parma. I Kiwi invece festeggiano ...

Vela - Europei 49er 2019 : titoli continentali a Gran Bretagna ed Olanda - Nuova Zelanda e Brasile si impongono tra gli open : Si sono conclusi con la settima e ultima giornata di regate gli Europei 49er 2019, competizione del calendario velistico internazionale che ha radunato a Weymouth (Gran Bretagna) le stelle della disciplina olimpica. L’appuntamento ha visto in gara anche equipaggi non Europei, che hanno partecipato nella categoria open conquistando il successo sia in campo maschile, sia al femminile. La spedizione azzurra ha deluso le aspettative non ...

Vela - Europei 49er 2019 : Nuova Zelanda e Brasile ipotecano il successo nell’open - lotta aperta per i due titoli europei in palio : Sesta e penultima giornata di gare a Weymouth (Inghilterra) per i Campionati europei Open 2019 dei 49er che si è appena chiusa, mettendo la parola fine alle regate di flotta prima delle Medal Race di domani. Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto gli organizzatori a rimandare a lungo la partenza della prima prova, per poi riuscire a far disputare due regate in entrambe le Gold Fleet della classe 49er prima di doversi fermare per ...

Vela - Europei 49er 2019 : Nuova Zelanda e Brasile al comando nella categoria open - le azzurre guidano la Silver Fleet : Proseguono con la quinta giornata di regate gli Europei 49er 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale in corso presso la località inglese di Weymouth, sulla costa meridionale della Gran Bretagna. Il livello della competizione si sta dimostrando decisamente elevato, complice anche la presenza di numerose imbarcazioni non europee in gara nella categoria open. Nelle scorse giornate gli equipaggi sono stati suddivisi ...

Nuova Zelanda - un «bilancio del benessere» contro la povertà infantile e per la salute mentale : La Nuova Zelanda ha deciso: da ora in poi la sua priorità, la chiave per misurare il successo della nazione, sarà il benessere della popolazione. Per questo elaborerà un bilancio apposito, non solo per misurare il tasso nazionale di benessere, ma anche e soprattutto perché i ministeri possano studiare politiche apposite per migliorare la situazione dei cittadini. La povertà infantile, la violenza domestica e la salute mentale saranno le priorità ...

Una bambina di undici anni cerca di corrompere con 5 dollari la premier della Nuova Zelanda per una ricerca sui draghi : Una “bustarella” di cinque dollari per la premier della Nuova Zelanda. Il motivo? Far convincere il suo governo a iniziare una ricerca sui draghi. Questa è la richiesta, con annesse banconote, che il primo ministro Jacinda Ardern si è vista recapitare da una bambina di 11 anni. Il suo nome è Victoria, amante della fantascienza, che aspira a ricevere poteri telematici per poter diventare un’addestratrice di ...

Rugby a 7 femminile - World Series Langford 2019 : Nuova Zelanda vincente e qualificata alle Olimpiadi con gli USA : Conclusa a Langford, in Canada, la quinta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vince la Nuova Zelanda, che si qualifica ai Giochi con gli USA, mentre fanno un passo decisivo in quest’ottica anche Canada ed Australia, ad una manciata di punti dal pass a Cinque Cerchi. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 21-17 Finale 3° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Langford 2019 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda ed USA a punteggio pieno : Oggi è partita a Langford, in Canada, la quinta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra domenica e lunedì si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.1 al largo della Nuova Zelanda : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 05:23:32 ora italiana (16:23:32 ora locale), ad una profondità di 1 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 al largo della Nuova Zelanda sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova Zelanda - la premier Jacinda Ardern si fidanza : era mai successo? : Jacinda Ardern all'assemblea generale ONU con la figlia Neve

Fedor Konyukhov - a remi dalla Nuova Zelanda a Capo Horn : Dopo aver remato in solitaria per quasi 10.000 chilometri dalla Nuova Zelanda al largo del Cile, il navigatore russo Fedor Konyukhov è stato avvistato nei giorni scorsi da un ricognitore dell'aviazione cilena a circa 750 chilometri da Capo Horn. Konyukhov, 67 anni, sta tentando di diventare il primo uomo a circumnavigare a remi su Akros, speciale kayak d'altura lungo 9 metri, la Terra sulla rotta dell'emisfero Sud. Partito il 6 dicembre da ...

Nuova Zelanda - arrestato a Christchurch un uomo con munizioni e bomba - : La polizia ha fermato un 33enne dopo aver rinvenuto proiettili e un sospetto ordigno in un edificio abbandonato. Lo scorso 15 marzo nella città neozelandese il terrorista suprematista Brenton Tarrant ...

L'Ambasciatore in Nuova Zelanda : «L'Italia in debito con il popolo Mori» : Se in Italia il 25 aprile si festeggia il giorno della liberazione dal nazifascismo, dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda, si commemorano le morti dei soldati uccisi durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Due feste - la liberazione e l'altra nota come Anzac Day - che apparentemente non ...