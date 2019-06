Nuoto | Champions Swim Series 2019 | Indianapolis Impresa bis di Margherita Panziera

LIVE Nuoto - Champions Swim Series Indianapolis 2019 in DIRETTA streaming. Che sfide : Detti contro Rapsys nei 200 stile e Panziera contro Hosszu nei 200 dorso : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della prima giornata della terza e ultima tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Indianapolis negli Usa. Per assistere alle gare basta cliccare sul video qui sopra: OA Sport, trasmetterà ogni minuto della due giorni statunitense, gratuitamente e le gare potranno essere seguite anche con differite e con la formula on demand sul sito di IrcSportTv. Il commento tecnico è affidato alla ...

PallaNuoto - Serie A1 2019 : BPM Sport Management chiude terza. Posillipo battuto - conquistata la Champions League : Come da pronostico è la BPM Sport Management a conquistare la terza piazza nel campionato di Serie A1 di Pallanuoto. Nella finalina che si è disputata nel tardo pomeriggio in quel di Trieste, sede della Final Six, i ragazzi di Baldineti si impongono per 11-9 su uno strepitoso Posillipo che dimostra di essere arrivato all’evento con una grandissima condizione. Per i Mastini arriva anche l’automatica qualificazione alla prossima ...

PallaNuoto - Champions League 2019 : l’AN Brescia si impone sulla Steaua Bucarest e chiude terza nel girone : Un’ottima chiusura, nonostante un match dal poco valore e con una rosa davvero molto limitata a causa degli infortuni. L’AN Brescia ci tiene a far bella figura alla Mompiano, davanti al proprio pubblico, e si impone per 13-9 nell’ultima sfida per quanto riguarda il girone A della fase preliminare della Champions League di Pallanuoto 2019 sulla Steaua Bucarest. Ora tanta attesa per le Finali di Hannover, dove i lombardi di ...

PallaNuoto - Champions League 2019 : Pro Recco-Stella Rossa 21-6. Liguri a punteggio pieno verso Hannover : Si conclude a punteggio pieno la fase a gironi della Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto: i Liguri in 14 partite hanno raccolto tutti i 42 punti a disposizione, gli ultimi tre contro i serbi della Stella Rossa, battuta 21-6, formazione che, al contrario, chiude mestamente a quota 0 con 14 sconfitte. Nella bellissima scenografia di Firenze va in scena una gara a senso unico, decisa già dopo il primo quarto. In acqua da titolare ...

PallaNuoto - Champions League 2019 : Olympiacos-Sport Management 11-5. Mastini al terzo posto - sfideranno il Barceloneta : La Sport Management, già certa della qualificazione alla Final Eight della Champions League di Pallanuoto, che si disputerà ad Hannover, in Germania, dal 6 all’8 giugno, cade ad Atene in casa dell’Olympiacos per 11-5 e così chiude al terzo posto il Girone B della massima competizione europea. Visti i risultati maturati nel Girone A è scongiurato un derby ai quarti di finale con il Brescia, terzo: i Mastini sfideranno gli spagnoli del ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019. Cartoline da Budapest : Scozzoli e Panziera gli squilli in un week end da ricordare : Fabio Scozzoli che concede il bis sulla distanza olimpica con il personale a quasi 31 anni, Margherita Panziera che si conferma straripante nei 200 dorso andando a vincere a casa di sua maestà Katinka Hosszu con un tempo vicino a quello fatto segnare un mese fa a Riccione che è ancora il migliore al mondo della stagione, Federica Pellegrini che se la gioca con Sarah Sjostrom che anche in piena preparazione vola come se per lei i carichi di ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 Budapest. Pellegrini contro Sjostrom nei 200 stile. Codia e Scozzoli a caccia del colpaccio : Federica Pellegrini contro Sarah Sjostrom sui 200 stile libero alla Duna Arena: è la sfida del giorno nella seconda sessione della tappa ungherese delle FINA Champions Swim Series, il circuito itinerante voluto dalla Federazione Internazionale che si disputa su tre tappe in tre diversi continenti e che ha già offerto grande spettacolo nelle sessioni disputate finora. Sarà OA Sport, sulla sua web tv Sport2u/Irc Sport Tv a trasmettere in esclusiva ...

Nuoto - Championships Series Budapest 2019 : orario d’inizio e come vederle in streaming su OA Sport. Il programma di oggi (12 maggio) : Seconda giornata di gare in questa seconda tappa della FINA Championships Series di Nuoto. Sarà la Duna Arena di Budapest (Ungheria) ad ospitare l’evento che ha avuto il suo esordio in Cina, a Guangzhou. Una competizione particolare che vedrà al via in ogni gara quattro atleti fra i migliori al mondo (medaglisti olimpici, mondiali o continentali, oppure detentori di primati) e dunque si preannuncia un grande spettacolo per gli ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Budapest 2019 : Panziera e Scozzoli vittoriosi e in grande spolvero - Federica Pellegrini terza nei 100 sl : Prima giornata di gare nella seconda tappa delle FINA Champions Swim Series, circuito itinerante che la Federazione Internazionale ha voluto lanciare nel periodo primaverile. Un day-1 in cui le prestazioni di livello non sono mancate e gli azzurri presenti hanno messo in mostra eccellenti prestazioni. Panziera E Scozzoli DA URLO – Nei 200 dorso donne c’era attesa per la nostra Margherita Panziera, detentrice del miglior crono al ...

