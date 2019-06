Nicola Fratoianni | Mi dimetto da segretario di Sinistra Italiana Dopo elezioni

huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019)la sconfitta alleeuropeeha deciso di lasciare il suo incarico didi. Il politico lo ha comunicato con un post sui social in cui spiega: “Dalla campagna elettorale è emersa anche con forza, dal basso, a volte il dispiacere, a volte il fastidio per la frammentazione delle proposte di. E questo è un tema vero”. Sul tema della divisionescrive ancora: ”È una frammentazione a volte davvero inspiegabile -prosegue- e prima delleeuropee abbiamo provato con ogni sforzo ad aggregare una proposta unitaria che si riconoscesse nella cultura dellaed ecologista europea. Rimane lì il tema, sul campo”.Entro la pausa estiva verrà convocata l’assemblea nazionale del partito per avviare la fase congressuale. A Claudio Grassi, presidente ...

