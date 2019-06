Nazionale Italiana | ecco le parole del CT Mancini in conferenza stampa

Master of Photography 2019 - su Sky Arte la quarta stagione del talent più interNazionale della tv italiana : Torna l'unico talent dedicato alla fotografia, tra i più difficili da raccontare - televisivamente parlando -, ma tra i più affascinanti, sul piano puramente visivo: pArte questa sera, 28 maggio 2019, alle 21.15 su Sky Arte (120 e 400 di Sky), la quarta edizione di Master of Photography, che ritrova Oliviero Toscani in giuria.prosegui la letturaMaster of Photography 2019, su Sky Arte la quarta stagione del talent più internazionale della ...

Hockey prato : triangolare di prestigio per la Nazionale Italiana femminile. Le convocate per le sfide a Spagna e Malesia : triangolare di lusso per quanto riguarda la Nazionale femminile di Hockey su prato che al CPO Giulio Onesti di Roma, dal 26 al 31 maggio prossimi ospita Spagna e Malesia, rispettivamente settima e ventiduesima del ranking mondiale. Da sottolineare che le iberiche sono reduci da un clamoroso bronzo iridato. Questo torneo sarà sicuramente propedeutico alla “Final” delle Hockey Series, in programma a Valencia dal 19 al 27 giugno 2019: in palio il ...

Rocco Hunt colonna sonora per la Nazionale Italiana under 21 con “Benvenuti in Italy” : Il nuovo singolo di Rocco Hunt, “Benvenuti in Italy” (Sony Music), sarà la colonna sonora alle prossime partite della Nazionale Italiana durante l’Europeo under 21 di calcio. Il brano, scritto da Rocco e prodotto da Mace e Zized, già autori di hit multiplatino, è disponibile in radio e in digitale. ““Benvenuti in Italy” descrive il rapporto della nostra nazione con il calcio, uno sport che non è solo quello visto in televisione ma è anche quello ...

Lucchese - Nazionale Italiana Senior Point : “Spero che i nostri atleti arrivino alle Olimpiadi” : Nelle scorse settimane la palestra Body Team di via Pigna, una delle due strutture napoletane in cui viene applicato il metodo della Grizzly Power Team Academy, ha ricevuto una visita particolare. Il direttore tecnico della Nazionale Italiana Senior di Point, Andrea Lucchese, ha assistito agli allenamenti dei giovani allievi, regalando loro qualche consiglio e trattenendosi a chiacchierare con i maestri del Grizzly Power Team sul futuro della ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana maschile si prepara per il raduno di Cagliari : i convocati del ct Blengini : Gli azzurri di Blengini si riuniranno a Cagliari per uno stage che prevede due amichevoli da giocare contro il Giappone Prosegue il percorso di preparazione stagionale della Nazionale maschile Seniores che da domenica sarà al lavoro a Cagliari. Questo l’elenco dei convocati dal commissario tecnico Gianlorenzo Blengini: Riccardo Sbertoli, Andrea Argenta, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia, Gabriele Nelli, Alberto Polo, Giacomo ...

Scherma - Paolo Pizzo lascia la Nazionale Italiana : “La qualificazione olimpica è durissima - gareggerò per il mio club in Italia” : Non è mai facile per un’atleta capire quando è venuto il momento di dire basta. Serve coraggio e anche estrema lucidità: qualità queste che non difettano a Paolo Pizzo, due volte oro iridato nella spada nella sua Catania (2011) e a Lispia nel 2017, nonché argento olimpico nella prova a squadre dell’arma citata a Rio 2016, nella gara che lui ricorda con più piacere. Il 36enne siciliano, infatti, ha deciso di scendere dalla pedana ...

Tiro a Volo - la Nazionale Italiana sbarcata in Corea per la terza prova di Coppa del Mondo ISSF : La squadra azzurra è arrivata in Corea per partecipare alla terza prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo In attesa dell’inizio ufficiale della terza prova di Coppa del Mondo ISSF, con gli allenamenti ufficiali di skeet, anche la Nazionale Italiana di Fossa Olimpica è arrivata in Corea. Insieme al direttore tecnico Nazionale Albano Pera sono partiti Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Erminio Frasca (Fiamme Oro), Massimo Fabbrizi ...

Nazionale Italiana - i convocati di Mancini per il secondo stage : secondo stage per la Nazionale di Roberto Mancini che si svolgerà lunedì 29 e martedì 30 aprile, concordato dalla FIGC con la Lega di Serie A e che riguarda i giocatori di fascia di età più giovane che già fanno parte del giro azzurro. Il ct ha convocato oggi 35 calciatori (dell’elenco non fanno parte quelli impegnati nelle gare di posticipo del campionato) che si raduneranno entro le ore 12 di lunedi’ 29 presso il Centro ...

25 Aprile - Luigi Di Maio : “È festa Nazionale della Repubblica italiana - chi ci crede la ricorda” : Di Maio prende una posizione netta sulle celebrazioni del 25 Aprile, la ricorrenza della Liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista: "Col menefreghismo non si va da nessuna parte. E poi, concedetemelo, è curioso che coloro che oggi negano il 25 Aprile siano gli stessi che però hanno aderito al congresso di Verona".Continua a leggere

Pallavolo – La Nazionale Italiana femminile in raduno a Milano il 23 aprile : Martedì 23 aprile il primo raduno delle azzurre di Davide Mazzanti Martedì 23 aprile prenderà ufficialmente il via la stagione 2019 della Nazionale italiana femminile che si radunerà in collegiale al Centro Pavesi di Milano. Quattordici le atlete convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti: Carlotta Cambi, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Elena Perinelli, Giulia Angelina, Josephine Obossa, Francesca Villani, Anna Nicoletti, ...

Para-Archery World Ranking Tournament – A Dubai 8 finali per la Nazionale italiana : Italia super al Para-Archery World Ranking Tournament in corso a Dubai L’Italia fa la voce grossa al 5° Fazza Para-Archery World Ranking Tournament di Dubai che si concluderà domani con tutte le sfide per il podio. L’Italia ottiene 6 finali individuali, 3 per l’oro grazie a Annalisa Rosada nel ricurvo, Salvatore Demetrico nel W1 e Maria Andrea Virgilio nel compound. Le sfide per il bronzo se le giocheranno invece ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2019 : i risultati delle batterie del venerdì. Ottimi risultati per gli equipaggi della Nazionale italiana : Va in archivio la prima giornata di gare al Memorial d’Aloja di Canottaggio, disputata a Terni, dove si sono concluse le eliminatorie delle specialità che prevedono le finali nella mattinata di domani. Buoni riscontri per gli equipaggi della Nazionale italiana, che si sono misurati con altre Nazionali e con imbarcazioni societarie. Nel singolo maschile va in finale Simone Martini secondo nella terza batteria in 7’12″00, ...

“La Nazionale Italiana sembra africana”. Gli atleti leggono gli insulti razzisti per la campagna contro l’hate speech : Si chiama “No hate speech” la campagna realizzata da Astoria Wines con la collaborazione di Ciai e il patrocinio del Coni, per accendere i riflettori sul linguaggio d’odio che si veicola attraverso i social network e che prende di mira anche gli atleti della nazionale di origine straniera. E sono proprio loro i protagonisti del video “Speak out against hate speech – atleti contro il razzismo”: partendo dagli insulti ricevuti ...

Space Symposium : partecipazione italiana alla 35ª edizione del convegno interNazionale : Si è aperto ieri, 8 aprile 2019, al Broadmoor Resort di Colorado Springs (Colorado, USA), Space Symposium, il principale evento della comunità spaziale internazionale, che da 35 anni a questa parte ospita nei suoi numerosi cicli di conferenze i più illustri esperti del settore in ambito civile, accademico, commerciale e militare. La 35ª edizione di Space Symposium – riporta l’Agenzia Spaziale italiana – prevede anche una vasta ...