MotoGp – Valentino Rossi incontra un bizzarro tifoso al Mugello | il siparietto è…

Valentino Rossi MotoGp - GP Italia 2019 : “Non ero veloce sul giro secco. Ho sbagliato nelle FP3 e mi sono giocato la Q2? : Il 18° posto nelle qualifiche del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, non era certo quello in cui sperava Valentino Rossi. Il detentore del record di vittorie sul tracciato del Mugello (7 successi consecutivi dal 2002 al 2008 in MotoGP) è stato autore di un sabato davvero da dimenticare. La mancata qualificazione alla Q2, anche per via di un errore mentre stava completando un buon giro nelle FP3 e una velocità nel giro ...

MotoGp – Dalla furbizia di Marquez alle difficoltà in pista : l’analisi di Valentino Rossi dopo le disastrose qualifiche al Mugello : Valentino Rossi analizza il lavoro del suo sabato in pista al Mugello: le parole del Dottore al termine delle qualifiche del Gp d’Italia Sabato pomeriggio da dimenticare per Valentino Rossi: il pilota della Yamaha non è riuscito ad accedere alla Q2 del Gp d’Italia, costretto dunque a partire domani Dalla 18ª casella in griglia al Mugello. “Domattina proveremo qualcosa perchè abbiamo migliorato rispetto a ieri ma con il ...

VIDEO Qualifiche GP Italia MotoGp 2019 : highlights e sintesi. Marquez in pole - Dovizioso nono - Valentino Rossi 18° : Marc Marquez ha conquistato la pole position nelle Qualifiche del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo al Mugello sfruttando un gioco di scie nel finale e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di vincere la terza gara consecutiva in stagione, il pilota della Honda è inseguito da Fabio Quartararo e Danilo Petrucci che completano la prima fila. Andrea Dovizioso si è dovuto ...

Griglia di partenza MotoGp - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : pole di Marc Marquez - 17° Jorge Lorenzo - 18° Valentino Rossi : Sono rimasti tagliati fuori dalla Q2 tre big della MotoGP nel corso delle FP3 del GP d’Italia del Mugello: Nella Q1 Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si sono dati battaglia per accaparrarsi gli ultimi due posti per giocarsi la pole position ed a spuntarla è stato Andrea Dovizioso. Dietro di lui, passa in Q2 Michele Pirro, 17° Lorenzo, 18° Rossi. Nella Q2 pole di Marc Marquez. Griglia DI partenza GP Italia 2019 – ...

MotoGp – Una Q2 dolce-amara al Mugello : la Ducati sorride - sabato disastroso per Valentino Rossi : La Ducati ritrova il sorriso sul finale con Dovizioso e Pirro che staccano il pass per la Q1, sabato pomeriggio amarissimo per Valentino Rossi e la Yamaha Una Q2 di fuoco al Gp d’Italia: tanti i nomi di spicco che si sono sfidati in pista al Mugello per i soli due pass per accedere alla seconda fase delle qualifiche. Insieme a Jorge Lorenzo tanti campioni italiani si sono sfidati in pista, tra questi Iannone, Pirro, Dovizioso e ...

LIVE MotoGp - GP Italia 2019 in DIRETTA : qualifiche - Valentino Rossi e Dovizioso costretti al Q1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Al Mugello si lotta per la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, sotto un solo cocente assisteremo all’avvincente lotta tra i vari centauri che desiderano scattare il più avanti possibile per nutrire maggiori ambizioni di vittoria in ...

MotoGp - Risultati e Classifica FP3 GP Italia 2019 : tutti i qualificati alla Q2. Petrucci il migliore - Dovizioso e Valentino Rossi in Q1 : Le prove libere 3 del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, hanno emesso la loro sentenza. La top-10 è nota e spetterà a questi centauri partire dalla Q2 per un time attack infuocato. Per i restanti piloti in corsa, invece, si dovrà necessariamente iniziare dal Q1 avendo però il vantaggio di testarsi prima e verificare le condizioni dell’asfalto del circuito del Mugello. Si prospetta quindi una corsa contro il tempo ...

MotoGp - nuovo casco per Valentino Rossi : il Dottore si affida ad un look… impressionista [FOTO] : Il pilota della Yamaha ha svelato questa mattina il casco che utilizzerà nel week-end del Mugello Valentino Rossi cambia casco, come spesso accade in occasione del Gran Premio del Mugello. Il pilota della Yamaha lo ha svelato questa mattina, sorprendendo tutti per il look… impressionista. Una cascata di colori, con il tricolore che coinvolge l’intera calotta anteriore e superiore. Nella parte posteriore, invece ecco una parte ...

MotoGp - Meregalli sempre più stupito da Valentino Rossi : “pensi che non possa più dare nulla e poi…” : Il team manager della Yamaha ha parlato del livello della M1, soffermandosi anche su Valentino Rossi La strada è quella giusta, ma la Yamaha continua a soffrire al cospetto di Honda e Ducati, apparse più consistenti nella prima giornata di libere del Gp del Mugello. Alessandro La Rocca /LaPresse Un trend da invertire nel minor tempo possibile, come sottolineato da Maio Meregalli ai microfoni della Gazzetta dello Sport “siamo in una ...

LIVE MotoGp - GP Italia 2019 in DIRETTA : si comincia con le PL3! Dovizioso e Valentino Rossi devono rimontare per essere in Q2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 9.45: Giornata ideale al Mugello, sole e temperature gradevoli 9.44: 10′ circa all’inizio delle prove libere 3, fondamentali per stabilire il roster dei piloti che accederanno alla Q1 e alla Q2 9.42: Per Rossi i soliti problemi in accelerazione. La Yamaha non è sufficientemente veloce sul dritto e fatica, ora come ora, ad essere rapida lungo i saliscendi ...

MotoGp - GP Italia 2019 : Marquez pronto a far sua la pole - Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di soluzioni : Le qualifiche del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, stanno per andare a scena. Sul tracciato del Mugello lo spettacolo sarà assicurato su uno dei circuiti più difficili e graditi ai centauri. Lungo i saliscendi toscani servirà tanto coraggio e una moto ben assettata per massimizzare la propria prestazione nel time-attack. Un giusto mix che potrà garantire la p.1. Neanche a dirlo Marc Marquez è il favorito numero uno per ...

