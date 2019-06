MotoGp | nuovo casco per Valentino Rossi | il Dottore si affida ad un look… impressionista

MotoGp KTM : pesanti critiche a Zarco - ma per lui c'è un nuovo coach : Ha appena rotto con il suo storico agente che lo ha portato all'apice del successo - ha spiegato Pierer - nello sport, a questi livelli, il passo che ti fa fare il salto di qualità è sempre mentale. ...

MotoGp – Test Jerez - Marquez e il nuovo telaio Honda : “sensazioni molto positive - ma non so se…” : Il pilota della Honda ha parlato del nuovo telaio utilizzato oggi nei Test di Jerez, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo Mossa a sorpresa della Honda nella giornata di Test a Jerez de la Frontera, il team giapponese infatti ha provato con Marc Marquez un nuovo telaio diverso rispetto a quello utilizzato dallo spagnolo in gara. AFP/LaPresse Anima in alluminio ma numerosi pezzi in carbonio, una componente diversa caratterizzata da ...

MotoGp - Test Jerez de la Frontera – Quartararo il più veloce - doppia caduta per Lorenzo : nuovo spoiler Suzuki [TEMPI] : Quartararo il più veloce nei Test del lunedì di Jerez de la Frontera: il giovane pilota Petronas davanti a Crutchlow e Morbidelli. Sessione sfortunata per Lorenzo che cade due volte, novità per Marquez e Rins Neanche il tempo di recuperare le energie dalla dura gara di ieri che i piloti di MotoGp tornano subito in pista. Anche quest’oggi, lo scenario è lo stesso della gara di domenica, il tracciato di Jerez de la Frontera che ha ...

VIDEO GP Spagna MotoGp 2019 - nuovo asfalto a Jerez : ecco come cambia il circuito per la gara : Buona parte del tracciato di Jerez è stato riasfaltato in occasione del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend. Il circuito dell’Andalusia presenta dunque un nuovo manto stradale che i piloti dovranno cercare di studiare al meglio durante le prove libere per poi essere performanti in qualifica e in gara. Le novità più importanti riguardano soprattutto le curve 8 e 13, a essere rimasti intatti sono ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video prove libere Fp1 - Marquez : occhio al nuovo asfalto : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2019 Jerez: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi venerdì 3 maggio,.

MotoGp - GP Spagna. Valentino Rossi a Sky : 'Il nuovo asfalto di Jerez potrebbe aiutare' : Rossi arriva in Spagna da secondo nel Mondiale con 51 punti, a -3 dal leader della classifica Andrea Dovizioso. Una situazione ideale per affrontare il primo GP europeo, che apre una serie di gare ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Spagna 2019 : “Contento di essere leader. Il nuovo asfalto sarà il punto focale” : Andrea Dovizioso è pronto per una nuova sfida. Il Mondiale 2019 di MotoGP torna protagonista dopo l’appuntamento di Austin (Stati Uniti). A Jerez de la Frontera (Spagna) il forlivese si presenta da leader del campionato, premiato anche dal ritiro inatteso dell’iberico Marc Marquez, caduto nel corso dell’ultima gara americana quando aveva il successo a portata di mano. Un regalo che il “Dovi” ha saputo sfruttare, ...

MotoGp – Dal nuovo asfalto di Jerez al ricordo di Senna - Dovizioso in conferenza stampa : “la morte di Ayrton? Fu una giornata bruttissima” : Dovizioso sereno alla vigilia del Gp di Spagna: le parole del forlivese della Ducati in conferenza stampa a Jerez de la Frontera I piloti della MotoGp sono schierati in sala stampa per la tradizionale conferenza del giovedì, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla prima gara europea. A Jerez de la Frontera sfoggia un bel sorriso Andrea Dovizioso, che dopo Austin è il leader della classifica piloti e ha dunque una ...

MotoGp – Nuovo record personale per Jorge Lorenzo alla vigilia del Gp di Jerez : il maiorchino più carico che mai [FOTO] : Jorge Lorenzo motivato e carico per il Gp di Jerez: record personale in bicicletta per il maiorchino della Honda alla vigilia del quarto round stagionale Manca poco ormai al quarto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i campioni delle due ruote sono per il primo round europeo, che si disputerà domenica 5 maggio a Jerez de la Frontera. Jorge Lorenzo è motivato a far bene, dopo tre gare nelle quali non ha ottenuto i risultati sperati ...

MotoGp – Vinales promuove il suo nuovo capotecnico Garcia : “con Forcada era difficile vedere certi dettagli” : Maverick Vinales ed il confronto tra Garcia e Forcada: lo spagnolo della Yamaha soddisfatto del lavoro col suo nuovo capotecnico L’inizio della stagione 2019 non è stata delle migliori per Maverick Vinales: nonostante i cambiamenti dal 2018, lo spagnolo della Yamaha non ha ottenuto i risultati sperati ma sembra non aver perso l’ottimismo ed il sorriso. In un’intervista a DAZN Vinales ha raccontato il suo rapporto col ...

MotoGp - Valentino Rossi istruttore in pista : nuovo ruolo per il Dottore a Misano - 49mila euro devoluti alla Fondazione Simoncelli : A Misano Adriatico, sul celebre circuito intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli dove ogni anno si disputa il GP di San Marino per il Mondiale MotoGP, ieri è andato in scena il Dainese Experience: si tratta di un’iniziativa che unisce gli appassionati dello storico brand e i grandi campioni del motorsport. I partecipanti hanno potuto usufruire delle lezioni di guida di istruttori di lusso tra cui anche Valentino Rossi, il ...

MotoGp - Jorge Lorenzo ancora a testa bassa : “ho avuto un nuovo problema con la moto…” : MotoGp, Jorge Lorenzo non è riuscito a concludere il GP di Austin a causa di un problema tecnico occorso alla sua Honda Jorge Lorenzo ancora una volta è costretto a leccarsi le ferite al termine di un weekend che non lo ha visto certo protagonista. Il pilota della Honda si è ritirato durante il GP di Austin, restando a secco di punti e di prestazioni all’altezza del suo livello. Lo stesso Lorenzo ai microfoni dei cronisti ha parlato ...

MotoGp – Dovizioso nuovo leader mondiale - Andrea analitico : “stavo per cadere - ecco come ho ritrovato fiducia” : Andrea Dovizioso nuovo leader mondiale: le parole del forlivese della Ducati dopo la splendida rimonta di oggi al Gp di Austin E’ Andrea Dovizioso il nuovo leader della classifica piloti dopo il Gp di Austin: il forlivese della Ducati è stato autore di una fantastica rimonta oggi in Texas, chiudendo la sua gara al quarto posto, dopo essere partito dalla 13ª casella in griglia. La vittoria di Rins, seguito da Valentino Rossi e la ...