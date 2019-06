MotoGp – Marquez in pole al Mugello | Petrucci e Morbidelli migliori italiani | la griglia

MotoGp – Marquez chiude la bocca ai critici : “io bastardo? Anche gli altri sfruttano la mia scia. Alla Ducati dico…” : Marc Marquez sfrutta la scia di Dovizioso e si va a prendere la pole position al Mugello: il pilota spagnolo risponde a muso duro alle critiche della Ducati Quando la Honda non ha il passo per staccare nettamente tutti gli altri, Marc Marquez unisce alle sue straordinarie doti da pilota Anche un pizzico di furbizia. Anche al Mugello il pilota spagnolo partirà dAlla prima posizione in griglia, avendo sfruttato la scia di Dovizioso per ...

MotoGp – I problemi di salute e la strategia di Marquez - Petrucci sincero : “è forte anche a punzecchiare mentalmente” : Le parole di Danilo Petrucci dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp d’Italia: le sensazioni del ternano della Ducata Ottimo terzo posto per Danilo Petrucci oggi nelle qualifiche del Gp d’Italia: il ternano della Ducati ha chiuso la Q2 alle spalle di Marc Marquez, poleman al Mugello, e Quartararo. E’ Petrucci dunque il miglior italiano davanti al suo pubblico, nel sabato di qualifiche del Gp d’Italia. Alessandro ...

MotoGp – Marquez furbo e stratega - Quartararo sorride - Petrucci in fiducia : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Mugello : Marc Marquez si prende la pole al Mugello con grande furbizia, Quartararo sorprende al secondo posto, Petrucci in fiducia chiude in terza posizione: le parole dei piloti dopo le qualifiche Anche sul circuito del Mugello è Marc Marquez a dettare legge. Come se non bastassero le indiscutibili qualità tecniche, il pilota della Honda fa valere anche la sua straordinaria furbizia sfruttando la scia di Dovizioso per prendersi la pole position ...

Griglia di partenza MotoGp - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : pole di Marc Marquez - 17° Jorge Lorenzo - 18° Valentino Rossi : Sono rimasti tagliati fuori dalla Q2 tre big della MotoGP nel corso delle FP3 del GP d’Italia del Mugello: Nella Q1 Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si sono dati battaglia per accaparrarsi gli ultimi due posti per giocarsi la pole position ed a spuntarla è stato Andrea Dovizioso. Dietro di lui, passa in Q2 Michele Pirro, 17° Lorenzo, 18° Rossi. Nella Q2 pole di Marc Marquez. Griglia DI partenza GP Italia 2019 – ...

MotoGp - GP Italia 2019 : Marquez pronto a far sua la pole - Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di soluzioni : Le qualifiche del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, stanno per andare a scena. Sul tracciato del Mugello lo spettacolo sarà assicurato su uno dei circuiti più difficili e graditi ai centauri. Lungo i saliscendi toscani servirà tanto coraggio e una moto ben assettata per massimizzare la propria prestazione nel time-attack. Un giusto mix che potrà garantire la p.1. Neanche a dirlo Marc Marquez è il favorito numero uno per ...

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Italia 2019 : “Avevo la febbre ma giornata positiva - concentrati sul passo gara” : Marc Marquez può ritenersi soddisfatto per come sono andate le sue prove libere del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo nella prima sessione e poi si è concentrato sul passo gara. Lo spagnolo ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato un giorno positivo perché abbiamo lavorato bene ma io non ero a posto, stanotte avevo la febbre: il corpo è distrutto ma piano piano spero di stare ...

MotoGp – Anche Marquez ha le sue grane al Mugello : “abbiamo sofferto - scelta delle gomme importante in vista della gara” : Marc Marquez ammette di aver avuto qualche difficoltà al Mugello dopo il 6° posto delle Fp2 odierne: la scelta delle gomme secondo il pilota spagnolo sarà decisiva Il venerdì di prove libere del Mugello ha lasciato più di qualche pilota con il broncio sul viso. La tappa italiana non è iniziata nel modo migliore per Valentino Rossi che ha ammesso di essere stranamente lento, ma Anche Marc Marquez, leader del Mondiale, dopo l’esito ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Francesco Bagnaia piazza la zampata - Marquez non forza - Dovizioso 11° - Rossi solo 18° : La Ducati che non ti aspetti! Francesco “Pecco” Bagnaia piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e conferma come la moto di Borgo Panigale sia assolutamente a proprio agio sul circuito del Mugello. Migliora la Yamaha, ma non con Valentino Rossi, mentre Marc Marquez, come spesso gli capita, si è completamente disinteressato del giro secco. Ad ogni modo ottimo venerdì ...

