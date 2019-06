Moto2 – Schrotter conquista la pole al Gp d’Italia | Luca Marini sesto

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : Marcel Schrotter beffa Luthi e Marquez in extremis - Bulega 4° - Baldassarri solo 15° : Era additato come uno dei grandi favoriti per le Qualifiche odierne, e così è stato. Marcel Schrotter (Kales Dynavolt), infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio d’ Italia 2019 della Moto2 , la terza della sua carriera, la seconda di questa annata. Sul circuito del Mugello il tedesco ha piazzato il nuovo record proprio sotto la bandiera a scacchi con il tempo di 1:51.129, precedendo per appena 40 millesimi il suo compagno di ...

Moto2 – Schrotter in pole ad Austin - Marquez e Lowes in prima fila : splendido settimo posto di Pasini : Salito per la prima volta in moto ieri, Pasini chiude settimo nelle qualifiche di Moto2. In pole ci va Schrotter, davanti a Marquez e Lowes Marcel Schrötter si prende la pole position del Gp di Austin di Moto2, il tedesco ferma il crono sul 2:10.875 precedendo Alex Marquez di soli 58 millesimi. A completare la prima fila c’è Sam Lowes, abile a precedere Luthi e Binder che partiranno dalla seconda insieme a Navarro. Ottimo invece il ...