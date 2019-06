Milano : studenti tra le case popolari - nasce cortometraggio periferie (2) : (AdnKronos) - L’iniziativa muove da un Bando nazionale proposto da Miur e Mibac nel giugno 2018, dal tema 'Cinema 2030', ovvero cinema e obiettivi dell’Agenda 2030 (Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2

GpEcoRun torna a Milano : il 14 aprile gli studenti manifestano il proprio amore per l’ambiente : A Milano il 14 aprile gli studenti tornano a manifestare il proprio amore per l’ambiente. Sono molte infatti le associazioni studentesche che parteciperanno attivamente alla GpEcoRun di domenica che si terrà al Parco delle Cave di Milano. Da EU&U a European generation e Greenlight for business. E ancora: La svolta per gli studenti e Statale a Impatto zero. Ha concesso il patrocinio anche il Centro documentazione europea ...