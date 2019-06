Meteo estremo | grandine come palle da baseball in Pennsylvania | le “bombe” sul lago sono

Meteo estremo - nuovo tornado in Cile : disastro a Talchahuano e Concepción! Gravi danni - feriti e un morto [FOTO e VIDEO] : Appena un giorno dopo il distruttivo tornado che ha colpito Los Ángeles, in Cile, danneggiando 100 case e ferendo 18 persone, un altro vortice si è abbattuto sul Paese sudamericano, sempre nella regione di Bío Bío. Il tornado, che in origine era una tromba marina, ha messo in ginocchio diversi settori delle città di Talcahuano e Concepción, distruggendo i tetti e le finestre delle case, ribaltando i veicoli e provocando Gravi danni, come ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso estremo della Protezione Civile - è allarme Rosso! : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, presente sul Mediterraneo centrale, determinerà una intensificazione del maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, con piogge e temporali diffusi, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Giro d’Italia - è ufficiale : troppa neve - Meteo estremo e rischio valanghe - il Gavia non si farà [FOTO e VIDEO] : “Abbiamo deciso, alla luce delle risultanze meteo dei prossimi giorni che danno un peggioramento e visto cosa ci dicono i meteorologi della Lombardia, che non potremo fare il Gavia. C’e’ il rischio-slavine, riteniamo di prendere già stasera una decisione, in modo da preorganizzare la tappa in modo corretto“. Lo ha detto il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, in vista 16ª, in programma per martedi’ 28 ...

Meteo estremo - freddo e maltempo anche in Sardegna : forti grandinate nel nuorese - paesaggi invernali : Abbondante grandinata nel nuorese. L’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna, con il vento di maestrale sino a 60 chilometri orari e temperatura che si sono abbassate anche di 5-6 gradi sta creando alcuni disagi nell’interno dell’isola e in particolare nei centri limitrofi a Nuoro. Chicchi di grandine sono piovuti a Orgosolo, Fonni e Desulo. paesaggio invernale sulla strada provinciale 7 Fonni-Desulo che ...

Meteo estremo : linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e Belluno a causa del maltempo : La linea ferroviaria che da Vittorio Veneto porta a Belluno e’ rimasta bloccata stasera a causa della caduta di un albero per ilmaltempo che imperversa sulla zona. L’incidente, ha causato lo stop temporaneo di un convoglio con 65 passeggeri. La circolazione e’ ripresa regolarmente dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato i binari. L'articolo Meteo estremo: linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e ...

Meteo - pesante allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...

Meteo - Maggio CLAMOROSO : l’emergenza climatica si aggrava - maltempo estremo e freddo dal weekend [MAPPE] : Meteo – Stiamo vivendo un mese di Maggio CLAMOROSO per il maltempo e il freddo anomalo sull’Italia: una vera e propria “emergenza climatica”, come l’hanno definita gli esperti che nei giorni scorsi hanno lanciato “l’allarme per la sicurezza nazionale“, direttamente legata ai cambiamenti climatici (nonostante le assurdità alimentate dall’ignoranza anti-scientifica). Oggi è tornato a splendere ...

Meteo estremo perché? Fosse Inverno saremmo in ondata di gelo : Meteo record in Francia: superati limiti di freddo anche secolari E' l'uomo moderno che nonostante la tecnologia, la scienza non può e non riesce a controllare il clima, che ne è vittima. L'uomo che ...

Spagna in balìa del Meteo estremo : pioggia eccezionale e alluvione sulla Costa Blanca : meteo estremo, i luoghi più piovosi del mondo. Record impressionanti Nella giornata di ieri si è verificato un terribile nubifragio a Javea, comune spagnolo nella provincia di Valencia, situato sul ...