Meghan e Harry al fianco della comunità LGBT | «L’amore è amore»

"Harry e Meghan vogliono lasciare la Royal Foundation. Hanno litigato con William e Kate" : Harry e Meghan Hanno intenzione di lasciare la Royal Foundation, l’ente di beneficenza fondato dai fratelli William e Harry dieci anni fa. Secondo il Daily Mail, questa separazione fa crescere la distanza tra i due fratelli, di cui da mesi si vocifera di incomprensioni legate anche al cattivo rapporto tra le mogli Kate e Meghan. I “fantastici quattro”, come erano stati ribattezzati dalla stampa nel febbraio 2018 in ...

Harry e Meghan hanno una sola colf a Frogmore Cottage - : Francesca Rossi Solo una persona si occupa delle pulizie di Frogmore Cottage, la residenza in cui Harry e Meghan vivono con il piccolo Archie, composta da ben dieci stanze Harry e Meghan non amano la confusione. Pare che soprattutto la duchessa di Sussex non voglia avere molte persone intorno, in modo da preservare la privacy della sua nuova famiglia. Per Meghan, inoltre, è molto importante far crescere Archie in un ambiente sereno, ...

«fab four», i Fantastici quattro, come gli eroi della Marvel. Così erano stati ...

Meghan Markle e il Principe Harry sembrano essere ...

Il principe Harry vola su un aereo di linea mentre Meghan Markle fa spese folli : Il principe Harry è stato fotografato su un volo di linea, come un passeggero comune. Tutto il contrario di sua moglie Meghan Markle. La Duchessa del Sussex è nota per avere le mani bucate, amare il lusso e i guardaroba da migliaia di euro. mentre suo marito, quanto viaggia da solo, tende a risparmiare. Harry ha trascorso un paio di giorni a Roma per partecipare a una partita di polo a sostegno di una associazione benefica. E per rientrare casa ...

Harry e Meghan volano in Africa con Archie? - : Katiuscia Oliva Secondo gli esperti di affari legati alla famiglia britannica, i duchi di Sussex starebbero organizzando un lungo viaggio in Africa insieme al royal baby Il loro amore nacque in Botswana nel luglio del 2016, quando il principe Harry azzardò il salto con la bella attrice americana Meghan Markle invitandola a trascorrere cinque giorni insieme nel Paese sudAfricano dopo due sole settimane di frequentazione. L'anno ...

Meghan Markle e il principe Harry - viaggio in Africa con il piccolo Archie : la loro vita stravolta? : Meghan Markle ed Harry stanno progettando un viaggio in Botswana insieme al piccolo Archie. Come riporta il Corriere, il viaggio dei Duchi di Sussex potrebbe avvenire prima di quanto si potrebbe pensare, a dispetto della giovanissima età del bebè, nato lo scorso 6 maggio. i un'anonima fonte al tablo

Meghan Markle fugge da Kate Middleton : negli Stati Uniti con Archie (senza Harry) : Meghan Markle fa le valige e si prepara a lasciare Londra per volare negli Stati Uniti, lasciando Harry a casa e portando con sè Archie. Secondo quanto svelato da Elle, l’ex star di Suits sente la mancanza di Los Angeles, sua città natale, e sarebbe pronta a volare dall’altra parte dell’Oceano per presentare Archie agli amici più cari, ma soprattutto per sfuggire alla pressione mediatica. Se prima del parto l’attenzione ...

Essere vicini di casa di Harry e Meghan? Adesso si può

Meghan Markle - Harry trionfa a Roma solo. Ma lei ricomparirà presto : Il Principe Harry è volato a Roma per una competizione di polo e ha lasciato Meghan Markle sola con Archie per l’ennesima volta. Da quando è nato suo figlio, lo scorso 6 maggio, il Duca del Sussex si è dovuto allontanare tre volte da Frogmore Cottage per impegni di Corte. Questa volta è andato nella Città Eterna per partecipare a un evento di beneficenza a favore dei bambini e dei giovani africani, colpiti dall’AIDS. Harry come sua ...

Harry segna i punti decisivi nella partita di beneficenza. A Roma - anche senza Meghan - vince il sorriso del principe : L’arrivo di Harry nella Capitale è accolto da una giornata di ritrovata primavera. Il sole batte caldo sul suolo del Polo Club di Roma, dove il principe arriva per l’annuale evento - per la prima volta ospitato in Italia - dell’associazione da lui stesso fondata nel 2008, Sentebale, che si occupa di raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema dei giovani colpiti da Hiv in Africa subsahariana.nella partita di Polo, il ...

Diventare vicini di casa di Meghan e Harry è possibile (bastano 1 - 4 milioni di sterline) : Sognate di Diventare vicini di casa di Meghan e Harry? Il vostro desiderio potrebbe Diventare realtà, a patto che abbiate a disposizione 1,4 milioni di sterline. È questa la cifra a cui è stata messa in vendita una casa principesca a soli 5 minuti di automobile da Frogmore Cottage, residenza ufficiale dei Duchi di Sussex e del loro piccolo Archie. Lo riporta il Daily Mail.La splendida dimora, villa a tre piani, si trova a ...

L'indiscrezione : "Meghan non è ben voluta dagli amici di Harry" - : Marina Lanzone A dirlo è la biografa reale Angela Levin nel documentario "Meghan e Harry Plus One", trasmesso dalla Cbs negli Stati Uniti. La duchessa di Sussex sarà colpevole o vittima di gelosie? Meghan Markle è sicuramente il membro della famiglia reale più chiacchierato del momento. L’ultimo gossip vorrebbe che la duchessa di Sussex non fosse ancora entrata nelle grazie degli amici del principe Harry. A rivelarlo è la biografa ...