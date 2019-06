Mattarella a Palermo per i 110 anni della Federazione Italiana Scherma

Elezioni - seggi aperti in 21 Paesi Ue : in Italia 51 milioni di elettori chiamati alle urne. Mattarella ha votato a Palermo : Urne aperte in 21 Paesi Ue per le Elezioni che rinnoveranno il Parlamento europeo. In Italia i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 per 51 milioni di elettori. I cittadini di oltre 3.800 Comuni sono chiamati ad esprimersi anche per le amministrative. Per il rinnovo del Consiglio regionale in Piemonte voteranno poi più di tre milioni e mezzo di piemontesi. In più ci sono le Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 ...