Marco Carta | il giudice non convalida l' arresto Il legale | «È innocente»

Giudice non convalida l’arresto a Marco Carta. Il cantante : “Non sono stato io a rubare” : Al processo per direttissima il Giudice ha deciso oggi di non convalidare l'arresto di Marco Carta, il cantante fermato ieri dalla Polizia locale di Milano per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo insieme a una donna di 53 anni, per la quale invece l'arresto sarebbe stato convalidato. "Le magliette non le ho prese io, l'hanno visto tutti. Il Giudice ha capito, ora sono un po' scosso perche' non sono abituate a questa ...

Marco Carta scagionato dall'accusa di furto : 'Non sono stato io ma non faccio la spia' : sono state ore frenetiche quelle che Marco Carta ha vissuto tra ieri e oggi. Nel giro di un giorno, infatti, il cantante è stato prima accusato di furto aggravato e poi scagionato dal Tribunale di Milano. Dopo che il giudice ha stabilito la sua estraneità ai fatti, il vincitore di Amici ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il 34enne ha detto di essere contento per come sono andate a finire le cose e di sapere benissimo chi ...

Marco Carta arrestato per furto ma il giudice non convalida il fermo : Marco Carta L’arresto di Marco Carta non è stato convalidato. Lo ha stabilito il giudice del processo per direttissima che non ha disposto per il cantante alcuna misura cautelare. “Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire. Le magliette non ce le ho io, l’hanno visto tutti. Ora sono un po’ scosso”. Così il cantante ha commentato a caldo la vicenda con i ...

Marco Carta assolto dall'accusa di furto : UPDATE - Marco Carta è stato assolto dall'accusa di aver rubato sei magliette del valore di 1200 euro ieri pomeriggio alla Rinascente di Milano. A stabilirlo il giudice che lo aveva processato per direttissima. "Marco è una bravissima persona", ha commentato il suo legale. Il cantante invece ha detto: "Adesso vado a casa, sono un po' scosso. Le magliette non ce le ho io, l'hanno visto tutti".Il cantante Marco Carta, vincitore di ...

Marco Carta - il giudice non convalida l’arresto. “Non sono stato io a rubare” : Marco Carta è estraneo a qualsiasi addebito. Dopo l’arresto per furto aggravato, il giudice non ha convalidato l’arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare. Lo riferisce l’avvocato del cantante ed ex concorrente di Amici, Simone Ciro Giordano, al termine del processo per direttissima che si è svolto oggi, sabato 1 giugno, a porte chiuse presso il tribunale di Milano. Carta è stato fermato intorno alle 20,30 di venerdì insieme a una ...

