Marco Carta | il giudice non convalida l' arresto Il cantante | «Non sono stato io a rubare»

Marco Carta assolto dall'accusa di furto : UPDATE - Marco Carta è stato assolto dall'accusa di aver rubato sei magliette del valore di 1200 euro ieri pomeriggio alla Rinascente di Milano. A stabilirlo il giudice che lo aveva processato per direttissima. "Marco è una bravissima persona", ha commentato il suo legale. Il cantante invece ha detto: "Adesso vado a casa, sono un po' scosso. Le magliette non ce le ho io, l'hanno visto tutti".Il cantante Marco Carta, vincitore di ...

Fermato per furto il cantante Marco Carta. Ma il giudice non convalida l’arresto Chi è : L’artista bloccato con una donna per il furto di 1.200 euro di magliette alla Rinascente. Tolto l’antitaccheggio, ma cacciavite e t-shirt erano nella borsetta dell’amica. Perciò il giudice non ha conFermato l’arresto di Carta che spiega: «Non sono stato io a rubare»

Marco Carta - il giudice non convalida l’arresto. “Non sono stato io a rubare” : Marco Carta è estraneo a qualsiasi addebito. Dopo l’arresto per furto aggravato, il giudice non ha convalidato l’arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare. Lo riferisce l’avvocato del cantante ed ex concorrente di Amici, Simone Ciro Giordano, al termine del processo per direttissima che si è svolto oggi, sabato 1 giugno, a porte chiuse presso il tribunale di Milano. Carta è stato fermato intorno alle 20,30 di venerdì insieme a una ...

L'arresto di Marco Carta non è stato convalidato : Marco Carta è stato arrestato, anzi no. "Il giudice non ha convalidato L'arresto e non ha applicato alcuna misura cautelare", ha detto l'avvocato Simone Ciro Giordano, difensore del cantante, lasciando il Palazzo di Giustizia di Milano dopo l'udienza per direttissima dopo che la star di Amici ieri era finito agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato per aver portato via 6 magliette - per un valore di ...

Caterina Balivo sbotta dopo l’arresto di Marco Carta : il messaggio : Caterina Balivo commenta la notizia dell’arresto di Marco Carta La notizia dell’arresto di Marco Carta ha lasciato tutti senza parole. In poche ore la notizia ha fatto il giro di telegiornali e siti internet e subito dopo sono spuntati meme e commenti ironici sull’accaduto. Una situazione che non è particolarmente piaciuta a Caterina Balivo, che […] L'articolo Caterina Balivo sbotta dopo l’arresto di Marco Carta: il ...

Marco Carta arrestato per furto/ Misura non convalidata : 'Non sono stato io a rubare' : Marco Carta arrestato per furto aggravato alla Rinascente, processo per direttissima: 'sono scosso, le magliette non ce le ho io, l'hanno visto tutti'.

Marco Carta arrestato a Milano - il giudice : "Estraneo ai fatti. Niente convalida" : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta. Il cantante è stato fermato venerdì sera, intorno alle 20.30, dall'addetto all'accoglienza della Rinascente. Il vincitore di Amici, assieme a una donna di 53 anni, è accusato di furto aggravato per aver rubato dal grande magazzino di Milano sei magl

Marco Carta - non convalidato l'arrestato per furto alla Rinascente. Il legale : il giudice ha capito : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato intorno alle...

Marco Carta : arresto per furto non convalidato - resta indagato - La scheda : chi è : Il cantante 34enne, vincitore di Sanremo, è stato fermato insieme a una donna di 53 anni: stava uscendo dalla Rinascente di Milano con sei maglie del valore di 1200 euro

"Non sono stato io a rubare". Il giudice libera Marco Carta - : Angelo Scarano ? I vip "cleptomani" Marco Carta arrestato per furto Chi è Marco Carta L'ultima storia su InstagramIl cantante Marco Carta processato per direttissima ha spiegato tutto: "Furto commesso da un'altra persona". Revocato l'arresto Marco Carta adesso spiega tutto. Dopo essere finito in arresto per furto aggravato alla Rinascente di Milano, il cantante nega tutto e spiega come sono ...

Il cantante Marco Carta era stato arrestato per furto - ma il giudice non ha convalidato l’arresto : Venerdì 31 maggio il cantante Marco Carta era stato arrestato per furto aggravato e processato per direttissima ma il giudice non ha convalidato l’arresto. Carta era stato fermato alla Rinascente di piazza del Duomo, a Milano, insieme a una donna di 53

Marco Carta - il giudice non convalida l'arresto : «Non sono stato io a rubare» : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche...

Giudice : Marco Carta estraneo a fatti : 16.36 Il Giudice di Milano non ha convalidato l'arresto di Marco Carta e non ha applicato nessuna misura cautelare. Lo ha riferito il suo avvocato Simone Ciro Giordano, al termine del processo per direttissima in Tribunale a Milano, a porte chiuse. Il cantante 34enne è stato arrestato ieri per furto aggravato. "E' stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Il fatto è attribuibile ad altri soggetti. Marco è una bravissima persona", ha ...

Marco Carta - il giudice non convalida l’arresto. Lui : “Io non ho le magliette ma non dico chi ce l’ha - non faccio la spia” : FQ Magazine Marco Carta arrestato per furto aggravato: ha rubato 6 magliette alla Rinascente di Milano Marco Carta era stato arrestato ieri sera per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo, a Milano. E oggi, 1 giugno, il giudice non ha convalidato l’arresto dell’ex concorrente di Amici e non ha applicato nessuna misura cautelare. È ...