Marco Carta è stato arrestato per aver rubato delle magliette

Il cantante Marco Carta arrestato per furto aggravato alla Rinascente di Milano : È stato fermato da un addetto all’accoglienza della Rinascente ieri sera con una donna di 53 anni. Il cantante Marco Carta, ex concorrente di Amici, è stato arrestato dall’Unità Reati Predatori della Polizia Locale di Milano per furto aggravato di 6 magliette per un ammontare di circa 1.200 euro. Capi a cui, pur avendo tolto l’antitaccheggio, non a...

Marco Carta - il desiderio di diventare padre : «Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me» : Marco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaOgni compleanno è tempo di bilanci e desideri. Marco Carta, che ha appena compiuto 34 anni, sogna una famiglia. «Mi sposerò ma non adesso. È un passo che mi piacerebbe compiere. E non mi dispiacerebbe, in qualsiasi forma, diventare genitore. Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me. Non so che padre sarei», ha raccontato ospite di Vieni da me. Lo scorso autunno era ...