Marco Carta assolto | leggi le sue parole nel nostro sito

Marco Carta scagionato : 'Non voglio dire come sono andati i fatti' : Per tutta la mattinata di oggi non si è fatto altro che parlare della notizia del furto di magliette ad opera di Marco Carta, il cantante lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e successivamente vincitore del Festival di Sanremo e di Tale e Quale Show. Su tutti i quotidiani online si è diffusa la notizia secondo la quale Carta, avrebbe rubato delle magliette in un negozio della Rinascente a Milano: ben sei capi per un totale ...

Marco Carta si sfoga dopo l'arresto : «Scosso ma felice - non dico chi ha rubato» : Marco Carta non trattiene la felicità dopo la mancata convalida dell'arresto per furto aggravato alla Rinascente di Milano. «Le magliette non le ho prese io, l'hanno visto tutti....

Marco Carta è Innocente. Ecco La Verità sull’Arresto del Cantante! : Nuovi aggiornamenti sull’arresto di Marco Carta. Il vincitore di Amici è risultato estraneo ai fatti e il giudice non ha convalidato il suo arresto. Ecco le dichiarazioni dell’avvocato e dello stesso Marco Carta. In queste ore si sta diffondendo a macchia d’olio la notizia dell’arresto di Marco Carta. Il cantante, ex vincitore di Amici, è stato pizzicato alla Rinascente di Milano con l’accusa di avere tentato di ...

Furto alla Rinascente a Milano : il giudice non convalida l’arresto di Marco Carta - ma il cantante resta indagato : Il giudice non ha convalidato l’arresto, ma lui resta imputato nel processo che si aprirà il 20 settembre. Mezzo sospiro di sollievo per Marco Carta, il cantante già vincitore di Amici arrestato ieri sera a Milano per Furto alla storica Rinascente di corso Vittorio Emanuele. ...

Marco Carta - non convalidato l'arresto per furto. Il legale : «È innocente - il giudice l'ha capito». Ma resta indagato : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche...

Fermato per furto Marco Carta - il giudice non convalida l’arresto. Ma è indagato Chi è : L’artista bloccato con una donna per il furto di 1.200 euro di magliette alla Rinascente. Tolto l’antitaccheggio, ma cacciavite e t-shirt erano nella borsetta dell’amica. Perciò il giudice non ha conFermato l’arresto di Carta che spiega: «Non sono stato io a rubare»

Quando Marco Carta raccontava L'Isola : "Ho guardato la fame negli occhi" - : Serena Granato Dopo L'Isola dei Famosi il cantante e vincitore di "Amici di Maria De Filippi", Marco Carta, si diceva "cambiato" Il cantante e vincitore di "Amici di Maria De Filippi" e "Sanremo", Marco Carta, è tornato al centro dell'attenzione mediatica perché arrestato, con l'accusa di furto aggravato a Milano. Nel 2016, Carta si era raccontato all'agenzia LaPresse dopo l'esperienza a L'Isola dei famosi e si era detto cambiato: ...

Marco Carta arrestato - Leonardo Pieraccioni commenta la notizia ma viene subito insultato : "6 magliette 1200 euro! E per furto hanno arrestato Marco Carta". Le difese sono arrivate da Leonardo Pieraccioni che con un post su Twitter ha ironizzato. Immediate le critiche: "Le espongono ma nessuno ti obbliga a comprarle, così come nessuno ti legittima a prenderle senza pagarle". E ancora: "Se

Caterina Balivo furiosa per le battute su Marco Carta : "Ma in che mondo viviamo?" : La notizia dell'arresto di Marco Carta, in seguito all'accusa e all'arresto per furto (arresto non convalidato poi dal giudice) ha lasciato tutti senza parole facendo in breve il giro di tutti i media. Giornali e social si sono scatenati contro il cantante e numerosi sono stati i commenti più o meno

Marco Carta è stato assolto - parla il cantante : “Non sono stato io” : Marco Carta news: il giudice non ha convalidato l’arresto per furto Marco Carta è stato assolto. Dopo che le forze dell’ordine lo hanno fermato ieri sera, fuori da La Rinascente di Milano, il giudice non ha convalidato l’arresto del cantante. Il motivo è presto detto: il vincitore di Amici è del tutto estraneo alla vicenda. […] L'articolo Marco Carta è stato assolto, parla il cantante: “Non sono stato io” ...

Marco Carta prosciolto dall’accusa di furto - non è stato lui a rubare le tshirt : Finisce bene la storia dell’arresto di Marco Carta per furto è stato solo un errore, non è lui il colpevole Queste ultime ore sono state davvero molto complicate per il popolare cantante sardo Marco Carta. Difatti quest’ultimo è stato arrestato Venerdì scorso in un importante negozio con l’accusa di aver rubato 6 magliette dal valore complessivo … Continue reading Marco Carta prosciolto dall’accusa di furto, non è stato lui a ...

Marco Carta - niente arresto ma resta indagato per il furto alla Rinascente. Lui : non dico chi ha rubato : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato intorno alle...

Marco Carta assolto dall’accusa di furto aggravato per estraneità ai fatti : Scatta il colpo di scena: Marco Carta assolto dall'accusa di furto. Per il cantante sardo non è quindi stato convalidato il fermo, mentre rimangono in piedi le accuse per la 53enne che lo accompagnava. A parlare è il suo avvocato Simone Giordano, che spiega cosa realmente sia accaduto nella serata del 31 maggio, quando Marco Carta è stato tratto in arresto. "È stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Il giudice non ha ...

Marco Carta fermato per furto ma il giudice non convalida : Marco Carta L’arresto di Marco Carta non è stato convalidato. Lo ha stabilito il giudice del processo per direttissima che non ha disposto per il cantante alcuna misura cautelare. “Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire. Le magliette non ce le ho io, l’hanno visto tutti. Ora sono un po’ scosso”. Così il cantante ha commentato a caldo la vicenda con i ...