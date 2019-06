Marco Carta arrestato per furto | ha rubato magliette alla Rinascente di Milano per 1 200

Marco Carta arrestato per furto aggravato alla Rinascente di Milano : Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita. arrestato dalla Polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ieri sera ...

Marco Carta - il desiderio di diventare padre : «Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me» : Marco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaOgni compleanno è tempo di bilanci e desideri. Marco Carta, che ha appena compiuto 34 anni, sogna una famiglia. «Mi sposerò ma non adesso. È un passo che mi piacerebbe compiere. E non mi dispiacerebbe, in qualsiasi forma, diventare genitore. Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me. Non so che padre sarei», ha raccontato ospite di Vieni da me. Lo scorso autunno era ...

Vieni da me - la confessione strappalacrime di Marco Carta : "Vorrei diventare padre" : Marco Carta, vincitore di Sanremo, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, in occasione del suo trentaquattresimo compleanno, ha ricevuto degli auguri speciali dalle persone che hanno arricchito la sua vita come l'amico di sempre, Marco: "Io e Marco ci conosciamo da una vita. Eravamo davvero piccol

Vieni da Me - Marco Carta : “Sono un mostro - sono molto complesso” : “Io sono bianco e nero allo stesso tempo. Non mi so dare regole. Uno dei sogni più grandi che ho è quello di conoscermi a fondo, per potermi combattere da solo. sono un mostro, non di cattiveria, ma sono molto complesso“: parole di Marco Carta che ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me ha raccontato anche i suoi lati più intimi. E anche il fratello Alessandro ha fatto arrivare al cantante un messaggio su un suo presunto matrimonio: ...

Marco Carta : "Mi sposerò ma non adesso. Non mi dispiacerebbe diventare genitore" : Marco Carta, ospite di 'Vieni da me', in occasione del suo trentaquattresimo compleanno, ha ricevuto degli auguri speciali dalle persone che hanno arricchito la sua vita come l'amico di sempre, Marco: Io e Marco ci conosciamo da una vita. Eravamo davvero piccoli. Ne abbiamo combinato di cotte e crude. Sono bianco e nero allo stesso modo. Vivo le emozioni senza regole. Uno dei miei sogni più grandi è scavare dentro di me per capire quanto ...