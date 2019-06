Marco Carta arrestato per furto aggravato | ha tentato di rubare sei maglie alla Rinascente

Marco Carta arrestato per furto aggravato : Il cantante Marco Carta, vincitore di Sanremo 2009, Amici e Tale e Quale Show, è stato arrestato ieri sera insieme a una donna di 53 anni per aver rubato 6 magliette del valore di 1200 euro alla Rinascente in Duomo a Milano. L'artista avrebbe tolto l'antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha inevitabilmente suonato all'uscita. Adesso Carta, arrestato dalla polizia locale, si trova ai domiciliari.L'interprete sardo, impegnato nel ...

