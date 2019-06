Marco Carta arrestato per furto aggravato | cosa rischia il cantante

Marco Carta arrestato per furto : non è il solo concorrente di talent a finire nei guai con la giustizia. Ecco i casi più eclatanti : FQ Magazine Marco Carta arrestato per furto aggravato: ha rubato 6 magliette alla Rinascente di Milano Quando le luci della ribalta si spengono (o semplicemente si affievoliscono piano piano) cosa succede nella vita di chi sperava in un successo fragoroso? C’è chi finisce nel vortice nero della depressione, come è successo a tanti divi degli Anni ...

Marco Carta : dal trionfo di Amici - all’arresto a Milano : Marco Carta stava attraversando periodo spettacolare, dal punto di vista privato e professionale: dopo aver fatto coming out e iniziato la battaglia personale per l’integrazione delle persone LGBT, era pronto per l’uscita del suo nuovo album. Una raccolta di inediti, che avrebbe dovuto essere distribuito a partire dal 21 Giugno. Ironicamente l’album è intitolato Bagagli Leggeri, mentre il bagaglio di esperienze personali del ...

Marco Carta arrestato : furto alla Rinascente di Milano. Con lui donna di 53 anni. Rubati capi per 1.200 euro : Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato ieri sera intorno alle 20,30 insieme a una donna di 53 anni, per...

Il vizietto dei vip! Non solo Marco Carta - ecco le altre star sorprese a rubare : La domanda vera p perchè, ma il cantante è sicuramente solo l'ultimo vip nel lungo elenco delle celebrities beccate a rubare in negozi di lusso. Prima di lui ci sono state stelle del calibro di Lindsay Lohan, Paris Hilton, Wynona Ryder e Britney Spears. E per tutti, le motivazioni del loro gesto, a prima vista irrazionale, sono molteplici. Marco Carta è stato arrestato per aver cercato di rubare alla Rinascente di Milano sei magliette ...

Chi è Marco Carta? Dalla vittoria di Amici all'arresto per furto : La notizia dell’arresto di Marco Carta, avvenuta dopo il furto di alcuni indumenti alla Rinascente di Milano, ha scosso nel profondo i fan dell’artista. Ancora oggi il giovane cantante è uno dei personaggi di spicco della musica contemporanea ed è molto amato soprattutto dal pubblico femminile. La sua è una carriera in ascesa.-- Nato a Cagliari nel 1985, la musica è sempre stata la sua passione. Orfano di padre quando aveva appena 10 anni, ...

Era due passi dalla Rinascente! Marco Carta su Instagram prima dell'arresto : Il cantante è stato arrestato per furto aggravato all'uscita della Rinascente. Ecco la sua ultima storia pubblicata sul profilo social prima della manette. La notizia dell'arresto di Marco Carta sta facendo il giro del web e lasciando increduli i fan del cantante. In molti infatti pensano che si tratti di un sosia dell'ex vincitore di Amici, ma l'ultima storia apparsa sul suo profilo Instagram toglie tutti i dubbi. Circa 17 ore fa, il ...