Marco Carta arrestato per furto aggravato alla Rinascente

Marco Carta - il desiderio di diventare padre : «Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me» : Marco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaOgni compleanno è tempo di bilanci e desideri. Marco Carta, che ha appena compiuto 34 anni, sogna una famiglia. «Mi sposerò ma non adesso. È un passo che mi piacerebbe compiere. E non mi dispiacerebbe, in qualsiasi forma, diventare genitore. Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me. Non so che padre sarei», ha raccontato ospite di Vieni da me. Lo scorso autunno era ...

Vieni da Me - Marco Carta : “Sono un mostro - sono molto complesso” : “Io sono bianco e nero allo stesso tempo. Non mi so dare regole. Uno dei sogni più grandi che ho è quello di conoscermi a fondo, per potermi combattere da solo. sono un mostro, non di cattiveria, ma sono molto complesso“: parole di Marco Carta che ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me ha raccontato anche i suoi lati più intimi. E anche il fratello Alessandro ha fatto arrivare al cantante un messaggio su un suo presunto matrimonio: ...

Marco CARTA/ "Ho odiato mio padre - poi ho capito ed ho perdonato" - Vieni da me - : MARCO CARTA a Vieni da me: il rapporto con il padre 'inafferrabile', l'odio a causa della sua lontananza ed il sopraggiunto perdono.

Marco Carta pronto a presentare il fidanzato al pubblico : “Dipende da lui” : Marco Carta a Vieni da me Un gradito ritorno quello di Marco Carta a Vieni da me da Caterina Balivo durante la puntata del 25 aprile 2019. Il cantante è completamente a suo agio davanti alla cassettiera del pomeriggio di Rai1; il risultato è una bellissima intervista a cuore aperto. Marco è in formissima, sempre […] L'articolo Marco Carta pronto a presentare il fidanzato al pubblico: “Dipende da lui” proviene da Gossip e Tv.

Vieni da me - Marco Carta : “Due pa**e”. La reazione di Caterina Balivo : Marco Carta a Vieni da me: “Siamo in fascia protetta, si può dire due pa**e? E’ tornato a Vieni da me per la puntata di oggi, giovedì 25 aprile 2019, Marco Carta, già ospite di Caterina Balivo qualche mese fa. Nell’appuntamento odierno, anziché fare un’intervista ‘classica’ in poltrona, com’è avvenuto in occasione della sua precedente ospitata, Marco Carta a Vieni da me si è invece raccontato alla ...

Vieni da me - Marco Carta : 'Due pa**e'. La reazione di Caterina Balivo - : ... lo ha messo alla prova, ovviamente non sul serio,, facendogli studiare in diretta un'acconciatura per la signora Rossella! Marco ha poi ripercorso i suoi primi dieci anni di carriera nel mondo della ...