Marco Carta arrestato | l’artista sardo fermato per furto aggravato a Milano

(Di sabato 1 giugno 2019)per. Queste sono le ultime e non piacevoli notizie che arrivano sul conto dell'artistain quel didopo aver sottratto 6 t-shirt per un valore complessivo di 1200 euro. Il cantante non avrebbe fatto molta strada e sarebbe statodirettamente all'uscita di La Rinascente di Piazza Duomo, dov'è statocon una donna di 53 anni con la quale avrebbe messo a segno il colpo. Per fare in modo di eludere i controlli e passare dalla porta di uscita senza pagare,avrebbe privato gli indumenti della placchetta dell'antitaccheggio, dimenticando di eliminare anche l'etichetta flessibile che gli è stata fatale.è stato tratto in arresto con la sua complice ma si trova già agli arresti domiciliari. Per il momento, l'artista non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla spinosa vicenda ...

