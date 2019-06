Marco Carta arrestato | furto alla Rinascente di Milano con una donna di 53 anni Rubati

Marco Carta arrestato : furto alla Rinascente a Milano - rubate t-shirt per 1.200 euro. Con lui una donna : Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato...

Marco Carta arrestato per furto a Milano - processo per direttissima : Marco Carta arrestato per furto a Milano, processo per direttissima Il cantante Marco Carta è stato arrestato, accusato di furto aggravato, mentre stava uscendo dalla Rinascente di Milano. Il vincitore di Sanremo e di Amici avrebbe rubato sei maglie dal valore complessivo di 1.200 euro. Marco Carta arrestato per furto aggravato Venerdì sera, mentre usciva dalla Rinascente in Piazza Duomo a Milano, il cantante 34enne Marco Carta è stato ...

