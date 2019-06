liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) (AdnKronos) - Quale migliore prassi allora? Secondo Giovanni Mottura, presidente dell'Istituto nazionale amministratori giudiziari, il "rendersi conto che l'adozione di modelli strategici di gestione e controllo come quelli previsti dalla legge 231 del 2001, ovvero quella per l'esimenza della respon

TV7Benevento : Mafia: Confcommercio, 'ok misure antimafia ma attenzione a danni imprese' (3)... - TV7Benevento : Mafia: Confcommercio, 'ok misure antimafia ma attenzione a danni imprese' (2)... - TV7Benevento : Mafia: Confcommercio, 'ok misure antimafia ma attenzione a danni imprese'... -