Luigi Di Maio | il retroscena sul terrore grillino | Basta una pedina | così qui

Bruno Vespa : "Massacro o umiliazione" - Luigi Di Maio sconfitto da Matteo Salvini è a un bivio : Lo sa per certo Bruno Vespa: "Se Matteo Salvini avesse potuto, avrebbe tolto tre punti alla Lega per darli ai Cinque Stelle. Undici punti di distacco (31 a 20) sono un'enormità faticosamente gestibile. Ma quattordici (34 a 17) sono la bomba di Hiroshima". Non solo. Scrive il direttore di Porta a por

Luigi Di Maio - fonti grilline : "Conte ha le pal*** piene di Salvini". Guerra di veleni a Palazzo Chigi : Dietro al "discorso alla nazione" che vedrà Giuseppe Conte svelare agli italiani, lunedì, se ci sono ancora le condizioni per restare a Palazzo Chigi fioccano i retroscena e lo scenario è quello di un angosciante regolamento di conti interno tra M5s e Lega. "Il premier è esploso perché si è proprio

Luigi Di Maio porgerà a Salvini la testa di Toninelli : "Questione di ore - sarà il primo regalino" : Crisi di governo, la parola tanto temuta è ormai sulla bocca di tutti gli attori principali. Il premier Giuseppe Conte, Matteo Salvini e pure Luigi Di Maio. Proprio il leader del Movimento 5 Stelle pare il più combattuto: da un lato ha la tentazione di strappare, logorato da giorni di pressione cost

Lettera Ue - Luigi Di Maio : “Cancellate misure lacrime e sangue - unica cosa da tagliare sono tasse” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla Lettera inviata dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'Ue: "Non potevamo accettare altre sforbiciate lacrime e sangue. Nella Lettera scritta dal Mef all’Europa è stato cancellato il passaggio che prevedeva tagli alla spesa sociale, l’unica cosa da tagliare sono le tasse ai cittadini".

Luigi Di Maio fa infuriare Conte - il suo fedelissimo si sfoga : "Colonnelli incapaci" - guerra dentro il M5s : Alla fine Luigi Di Maio è riuscito nell'impresa di far infuriare tutti. Giovanni Tria, ministro dell'Economia accusato di aver brigato con la Lega in solitaria per scrivere la bozza (poi risultata una bufala) della risposta del governo all'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte, che non può veder

Luigi Di Maio capo dimezzato del M5s - Pietro Senaldi : "Perché fallirà anche da vice-Salvini" : Di Maio è stato confermato capo (dimezzato) di M5S dai disperati che frequentano la piattaforma della Casaleggio Associati. C' era da aspettarselo, Gigino ha fallito e il Movimento di chi non ha né arte né parte e ha come elemento qualificante del proprio programma lo stipendio a chi non fa nulla, l

Matteo Salvini e Luigi Di Maio "ai titoli di coda" - la voce su Giuseppe Conte : lunedì dirà se lascia : Così non si può andare avanti. Nel giorno del clamoroso caos sulla lettera di risposta all'Unione europea, che ha visto M5s schierato contro Giovanni Tria e Lega tra note polemiche, stizzite repliche, precipitosi dietrofront e figure di governo imbarazzanti, lo pensano un po' tutti ma qualcuno forse

Chi siete? Che cosa volete? Perché la crisi del Movimento 5 Stelle va oltre Luigi Di Maio : Pensare che la batosta elettorale delle Europee sia esclusiva responsabilità di Luigi Di Maio è semplicistico e ingeneroso. Perché la questione è più profonda e complessa e investe anche l'assenza di una riflessione ideologica e politica. Perché va bene essere “oltre”, purché si sia qualcosa e non solo contro qualcosa. Soprattutto se il nemico non conta più nulla...Continua a leggere

Luigi Di Maio : "La risposta alla Ue scritta da Lega e Tria - M5s non sa nulla". Ufficiale : Salvini comanda : "La lettera preparata dal ministro Giovanni Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla". Luigi Di Maio, capo del Movimento 5 Stelle e ministro di Sviluppo e Lavoro, certifica di fatto la "presa del potere" di Matteo Salvini, che ha imposto la linea al governo sulla risposta alla lettera di richiamo in

Luigi Di Maio - colpo mortale : Whirlpool chiude lo stabilimento di Napoli - patto col ministro stracciato : Da Whirlpool colpo durissimo al ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio nella "sua" Napoli: i dirigenti hanno annunciato a sorpresa la chiusura dello stabilimento napoletano che mette a rischio 430 posti di lavoro. L'azienda ha interrotto improvvisamente le trattative in corso con i sindacati, scesi s

Inizia la riorganizzazione del M5s - Luigi Di Maio annuncia : “Arrivano due nuovi probiviri” : Inizia la riorganizzazione interna del Movimento 5 Stelle annunciata dal capo politico Luigi Di Maio: Riccardo Fraccaro e Nunzia Catalfo si sono dimessi da probiviri. I loro sostituti, fa sapere lo stesso Di Maio, saranno scelti con una votazione online, così "come previsto dallo statuto". L'obiettivo è quello di individuare due figure che si possano dedicare a questo incarico "a tempo pieno".

Luigi Di Maio - Emiliano Fittipaldi lo inchioda : "M5s - crollo senza precedenti nella storia politica" : "Per la prima volta nella storia repubblicana un partito, il Movimento 5 Stelle, ha perso più del 50 per cento dei voti in un anno". Emiliano Fittipaldi, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre, snocciola questi dati e riflette: "Silvio Berlusconi ci ha messo 25 anni, Matteo Renzi ce ne ha mes

Luigi Di Maio offre la testa di Giulia Grillo a Matteo Salvini : cosa si nasconde dietro alla mossa : I rapporti di forza nel governo, dopo le elezioni Europee, sono mutati. Non poteva essere altrimenti dopo il botto della Lega e il tracollo del M5s. Matteo Salvini, pur senza chiedere rimpasti, ha messo in chiaro che ora si deve procedere senza indugi sui punti del programma a lui più cari: autonomi

Gli iscritti del M5s hanno confermato la fiducia a Luigi Di Maio : Luigi Di Maio (foto: Stefania D’Alessandro/Getty Images) Luigi Di Maio rimarrà il capo politico del Movimento 5 stelle nonostante gli insuccessi alle amministrative e il pessimo risultato delle europee (la formazione è scesa dal 34% delle politiche del 2018 al 17% di domenica scorsa). Gli iscritti della piattaforma Rousseau hanno rinnovato con un voto online, chiesto dallo stesso vicepremier, la fiducia nei suoi confronti con l’80% ...